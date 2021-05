Windows 10 abandonnera les icônes héritées de Windows 95 avec Sun Valley

Si l’on peut reprocher quelque chose à Windows 10, c’est bien la cohérence de son design. En effet, même si Microsoft tend à le moderniser à chaque mise à jour, il reste toujours au fin fond du système des traces d’une ancienne époque. C’est notamment le cas pour certaines icônes tout droit héritées… de Windows 95. Si vous en étiez nostalgique, il faudra vous y faire : elles vont disparaître bientôt !

Place aux icônes modernes au sein de Windows 10

La mise à jour Sun Valley de Windows 10 (21H2) prévue cet automne est un vaste chantier pour Microsoft. Elle va en effet apporter une véritable refonte de Windows 10 qui devrait, espérons-le, rendre le système plus harmonieux. Les Insiders goûtent à chaque nouvelle mise à jour à des changements subtils, qui mis bout à bout finiront par rendre Windows 10 réellement plus moderne : bords arrondis, améliorations du bureau virtuel, menu contextuel de la barre des tâches détaché de celle-ci, centre de notifications à la Windows 10X,… Voilà quelques changements suspectés ou déjà connus.

L’un des domaines auquel s’attèle Microsoft en ce moment concerne les icônes. Nous avions déjà pu voir un ensemble de nouvelles icônes dans l’Explorateur de fichiers. Cependant, d’autres icônes héritées de l’ère Windows 95 restent toujours présentes dans le système, et on peut les apercevoir dans certaines fenêtres, menus ou applications intégrées au système d’exploitation. Elles sont contenues dans le fichier shell32.dll. Comme l’a remarqué Windows Latest, elles vont prochainement être remplacées par des icônes plus modernes. Voici un petit comparatif des changements actuels, mais d’autres icônes devraient encore disparaître par la suite pour être remplacées par plus modernes.