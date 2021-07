Windows 11 débarque dans le canal Beta pour les Insiders

Windows 11 est disponible pour les Insiders depuis la fin du mois de juin. Cependant, le nouveau système d’exploitation de Microsoft était pour l’instant réservé uniquement au canal Dev. Avec la build 22000.100, Microsoft étend désormais la possibilité aux utilisateurs de Windows 10 ayant rejoint le programme Insider dans le canal Beta de mettre à jour leur PC vers Windows 11.

Pour installer Windows 11 dès maintenant sur votre PC, il faut être Insider Insider. Pour rappel, le programme Insider peut être rejoint simplement en se rendant dans les Paramètres du PC / Mise à jour et sécurité. Plutôt destiné aux utilisateurs avertis, il offre trois possibilités avec différents degrés de stabilité :

le canal Dev grâce auquel il est possible de télécharger des mises à jour plus fréquemment, et donc profiter plus rapidement des nouveautés avec le risque de rencontrer davantage de bugs ;

grâce auquel il est possible de télécharger des mises à jour plus fréquemment, et donc profiter plus rapidement des nouveautés avec le risque de rencontrer davantage de bugs ; le canal Beta qui offre des mises à jour moins fréquentes mais moins buggées. Selon Microsoft, elles sont d’ailleurs relativement fiables donc l’utilisateur a moins de risque de le rejoindre que le canal Dev ;

qui offre des mises à jour moins fréquentes mais moins buggées. Selon Microsoft, elles sont d’ailleurs relativement fiables donc l’utilisateur a moins de risque de le rejoindre que le canal Dev ; le canal Release Preview qui permet de profiter d’une mise à jour quasi finale quelques jours ou semaines avant son déploiement auprès du grand public.

Le canal Beta, pour une meilleure stabilité

Après une disponibilité de Windows 11 dans le canal Dev depuis plus d'un mois, le nouveau système d'exploitation passe donc dans le canal Beta. Concrètement, les utilisateurs ayant rejoint le programme Insider avant juin 2021 et qui ont configuré la réception des mises à jour dans le canal Beta peuvent donc télécharger Windows 11 dès maintenant sur leur PC. La version téléchargée est la build 22000.100, disponible depuis la semaine dernière dans le canal Dev. Pour le canal Beta, elle est strictement identique à l'exception du chat Microsoft Teams. Les utilisateurs ayant déjà installé Windows 11 dans le canal Dev peuvent également switcher vers le canal Beta s'ils souhaitent des mises à jour plus stables mais moins nombreuses à l'avenir.

J’en parlais dans mon article sur l’installation de Windows 11 sur ma Surface Pro : je trouve que le nouveau système était déjà très stable même lorsqu’il était encore proposé uniquement dans le canal Dev. L'arrivée dans le canal Beta constitue un pas de plus. Microsoft a promis une disponibilité de Windows 11 sur les nouveaux PC dès cet automne et une sortie en tant que mise à jour un peu plus tard pour les PC existants. Difficile de savoir si la firme saura tenir le timing puisque certaines nouveautés n’ont pas encore été intégrées dans les builds Insiders. Je pense notamment à l’intégration d’applications Android. Cependant, les nouvelles builds de Windows 11 devraient se multiplier cet été afin d’obtenir suffisamment de retours des Insiders avant une disponibilité pour un plus large public. Croisons donc les doigts pour une finalisation de la RTM dès cet automne !