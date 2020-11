Black Friday Week : les Xbox et Surface profitent de belles réductions !

Article sponsorisé par Microsoft

La semaine dernière, nous partagions avec vous plusieurs offres Surface, dont deux très belles promos sur la Surface Pro 7 avec clavier Type Cover et stylet à partir de 899€. En ce début de « Black Friday Week », de nouvelles offres viennent s’ajouter et concernent cette fois-ci Xbox, les jeux et les accessoires.

Xbox One S 1To avec un jeu, à 220€ au lieu de 299€

Si avoir une console de nouvelle génération n’est pas indispensable pour vous, Microsoft a lancé une promo sur les packs Xbox One S. Dans ce pack : la console en version 1To avec un jeu, dont Gears 5, Star Wars ou Roblox. Le prix de ce pack passe de 299,99€ à 220€ jusqu’au 31 décembre.





Jusqu’à 50% de réduction sur les jeux Xbox et PC

Si vous envisagiez d’acheter un nouveau jeu vidéo, Microsoft offre jusqu’à 50% de réduction sur une sélection de jeux Xbox et PC en édition digitale. L’offre est valable jusqu’au 3 décembre. Vous pouvez parcourir les collections créées par Microsoft ci-dessous :



Jusqu’à 15% de réduction sur les accessoires Xbox

Vous souhaitez acheter une manette Xbox de nouvelle génération, une manette Xbox One ou un nouvel accessoire pour votre console ? Microsoft offre sur sa plateforme jusqu’à 15% de réduction sur tous les accessoires Xbox.

Nouvelle console Xbox Series S en stock

Pas de promo cette fois, mais sachez tout de même que la nouvelle Xbox Series S est en stock sur le Microsoft Store (mais plus la Xbox Series X). Cette console compacte et 100% digitale est affichée à 299€ sur la boutique officielle. Notez toutefois que l’achat est limité à une console par client.





Des packs Surface Pro 7 et Surface Go 2 à prix avantageux





Si vous envisagiez d’acheter un nouveau PC de la gamme Surface, c’est peut-être le bon moment ! Jusqu’au 29 novembre :

Le pack Surface Pro 7 (i5/8Go/128Go) avec clavier et stylet est à 899€

Le pack Surface Pro 7 (i5/8Go/256Go) avec clavier, souris et stylet est à 999€

Le pack Surface Go 2 (8Go/128Go) avec clavier et stylet est à 599€

25% de réduction sur certains appareils Surface





En plus de ces packs Surface Pro 7 et Go 2, Microsoft offre en ce moment une réduction allant jusqu’à 25% sur certains appareils Surface. Certaines offres sont d'ailleurs exclusives au Microsoft Store. Je pense notamment :

à la Surface Pro 7 (i5/16Go/256Go, Platinum) qui profite de 25% de réduction ;

au Surface Laptop 3 (version 13 pouces, i5/8Go/128 Go, Platinum) qui bénéficie de 27% de réduction ;

au Surface Laptop 3 (version 13 pouces, toutes configurations avec i7) qui profite de 20% de réduction.

Un petit tour sur le Microsoft Store vous donnera un aperçu de toutes les offres disponibles.