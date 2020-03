15% de réduction sur cette version du Surface Laptop exclusive au MS Store

Microsoft a lancé une variante de son Surface Laptop 3 exclusivement commercialisée sur le Microsoft Store. Elle profite actuellement de 15% de réduction.

Le Surface Laptop 3 est disponible depuis cet automne, et cette nouvelle génération se veut encore plus personnalisable que les précédentes. Le PC portable de Microsoft sous Windows 10 n’est plus uniquement proposé avec un écran de 13,5 pouces puisque vous pouvez également le trouver en version 15 pouces. C’est d’ailleurs cette dernière que j’avais testée dernièrement, et je l’avais trouvée particulièrement convaincante.

Le Surface Laptop 3 était déjà proposé en de nombreuses variantes : plusieurs coloris (sable, noir, bleu cobalt, platine), finition métal ou Alcantara, processeur AMD Ryzen ou Intel Core, de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 1To de stockage. Cela ne semblait pas encore suffisant pour Microsoft puisque la firme a également lancé une variante de son PC portable exclusivement vendue sur sa boutique officielle.

Elle est dotée d’un processeur Intel Core i7, de 256Go de stockage et de 16Go de RAM et permet donc à ceux qui veulent plus de puissance et moins de stockage d’y trouver leur compte. Vous la trouverez ici sur le Microsoft Store en différents coloris : platine, noir, bleu cobalt ou sable.

Tout comme d’autres produits de la gamme, cette nouvelle variante du Surface Laptop 3 profite actuellement de 15% de réduction sur le Microsoft Store. Son prix de départ, fixé à 1749€ passe à 1486,65€ jusqu’au 29 mars.