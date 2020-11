[Bon plan] Grosse promo sur deux packs Surface Pro 7 à partir de 899€

Article sponsorisé par Microsoft

Microsoft vient de lancer de nouvelles offres sur sa boutique officielle : deux packs avec Surface Pro 7, clavier Type Cover et différents accessoires, le tout pour un prix débutant à 899€ ; voilà qui est très intéressant ! De plus, la Surface Go 2 profite également d'un nouveau pack à prix réduit.



Deux packs Surface Pro 7 à partir de 899€

Probablement l’appareil le plus populaire de la gamme Surface, la Surface Pro 7 est une tablette sous Windows 10 dotée d’un écran de 12,3 pouces. Couplée au clavier Type Cover, elle se transforme instantanément en un véritable PC facilement transportable que l’on peut utiliser pour des tâches même plus lourdes. Pour ma part, j’utilise ma Surface Pro pour gérer mes courriels, écrire des articles sur MonWindows, réaliser des montages photo, ou encore développer mes sites Web. Je vous renvoie vers mon test complet de cette Surface Pro 7 pour en apprendre davantage.

Puisque cette tablette est indissociable de son clavier Type Cover qui permet également de protéger son écran, Microsoft a décidé de proposer deux packs sur sa boutique officielle reprenant la tablette, le clavier et un ou plusieurs accessoires, le tout à un prix cassé. Voici, en détails les deux offres proposées.

899€ avec clavier et stylet (i5/8Go/128Go)

Surface Pro 7 avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD

Clavier Type Cover

Stylet Surface Pen

899€ au lieu de 1328,98€

999€ avec clavier, stylet et souris (i5/8Go/256Go)

Surface Pro 7 avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD

Clavier Type Cover

Stylet Surface Pen

Souris Surface Mobile

999€ au lieu de 1663,97€

Cette offre débute aujourd’hui et est valable jusqu’au 29 novembre inclus. Si les accessoires ne vous intéressent pas, vous pouvez bien entendu vous rabattre sur la tablette seule mais le prix débute actuellement à 875€ sur le Microsoft Store , en version inférieure et sans accessoires. Un peu dommage de ne pas opter pour le pack, non ? =)



Un pack Surface Go 2 avec clavier et stylet





En plus de ces deux offres pour la Surface Pro 7, Microsoft a également lancé un pack Surface Go 2. La petite tablette Surface de 10 pouces que j'avais testée en juin dernier est ainsi disponible à partir de 727€ au lieu de 838,98€ avec un clavier Type Cover et un stylet Surface Pen. Notez qu'il s'agit de la version avec SSD 128 Go. Cette offre est également valable jusqu'au 29 novembre.