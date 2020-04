Surface Book 3 : les prix et spécifications en fuite (avec GPU Nvidia Quadro !?)

D’après plusieurs rumeurs, les Surface Book 3 et Surface Go 2 devaient, en principe, être officialisés durant un événement ce printemps. De nombreuses références à ces deux appareils ont en effet été découvertes au cours des dernières semaines et de nouvelles informations viennent aujourd’hui encore appuyer cette thèse. Au programme aujourd’hui : les spécifications et prix probables du Surface Book 3 et de nouvelles informations sur la Surface Go 2.

Surface Book 3 : un Nvidia Quadro pour les versions les plus puissantes ?

Surface Book 2

Repérée par le site allemand WinFuture, une nouvelle liste mentionnant les caractéristiques et prix probables du Surface Book 3 a fuité sur le Web. Comme on peut le découvrir, l’appareil serait toujours disponible en deux variantes, à savoir une version avec écran de 13,5 pouces et une autre avec écran de 15 pouces. Il serait uniquement proposé avec un processeur Intel (et non AMD comme le Surface Laptop 3) et il s’agirait au choix, de l’Intel Core i5-10210U ou l’Intel Core i7-10510U. En ce qui concerne les autres caractéristiques, l’appareil proposerait toujours de 8 à 32 GB de RAM et de 256 à 1To de stockage.

Jusque là, peu de surprises, mais ce document nous révèle également une autre caractéristique importante du Surface Book 3 : son processeur graphique dédié. En effet, les versions haut de gamme embarqueraient un GPU Nvidia Quadro au lieu du traditionnel GeForce. Ce choix permettra probablement à Microsoft d’attirer une clientèle plus professionnelle et d’encore mieux concurrencer le MacBook d’Apple.

Dernière information importante : les prix, qui varieraient de 1006.94€ à 4255.43€ selon les versions. Toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes jusqu’à l’officialisation de l’appareil. Le prix d'entrée de gamme me paraît un peu trop bas pour être vrai. Si vous ne connaissez pas l'appareil, je vous propose de relire mon test du Surface Book 2.

La Surface Go 2 passe par la FCC

Surface Go de première génération

En plus de ces informations sur le Surface Book 3, d’autres informations ont été découvertes en ce qui concerne la petite tablette de 10 pouces de Microsoft. La Surface Go 2 a en effet été repérée par Windows Latest dans un dossier pour la FCC (Federal Communications Commission aux Etats-Unis qui approuve certains produits avant leur mise sur le marché). Même si le nom de l’appareil n’a pas été mentionné, les informations fournies par Microsoft dans ce document ne laissent pratiquement aucun doute. Le nom de code EV2 avait notamment déjà été employé sur les entrées de GeekBench.



La Surface Go 2 embarquerait un petit écran avec résolution de 1800x1200 pixels. Elle serait toujours déclinée avec ou sans LTE et embarquerait un processeur Intel Pentium Gold 4425Y, couplé à 64 ou 128 Go de stockage et 4 à 8 Go de RAM. Une autre variante avec Intel Core m3 pourrait également être proposée et accueillir jusqu'à 256 Go de stockage.



Le Surface Dock enfin renouvelé ?

Un troisième produit pourrait également faire partie des annonces à venir et il s’agirait du Surface Dock. En effet, cet accessoire indispensable pour certains utilisateurs professionnels n’a plus été renouvelé depuis 2015 et la seconde génération a également été repérée sur des listes de revendeurs, cette fois-ci par le site Dr. Windows. L'accessoire apporterait, entre autres, deux ports USB-C.

Maquette du potentiel Surface Dock 2

Une sortie pour ce printemps, ou plus tard ?

Microsoft a annoncé que tous ses événements physiques seraient annulés jusqu’en juillet 2021. Aucune conférence de presse ne pourra donc se tenir, mais ce n’est pas pour autant qu’aucune annonce n’aura lieu. Il reste possible que Microsoft organise une « keynote » virtuelle pour annoncer ses nouveaux appareils dans les prochaines semaines. J’imagine cependant que les problèmes d’approvisionnement possibles risquent quelque peu de décaler leur sortie ou leur annonce. Affaire à suivre…