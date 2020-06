Microsoft abandonne Mixer et se lie à Facebook Gaming

Personne ne s’y attendait… et pourtant Microsoft l’a fait ! Si vous utilisiez le service de streaming de jeu vidéo Mixer, préparez-vous à switcher puisqu’il fermera définitivement ses portes à compter du 22 juillet.

Il y a à peine quatre ans, Microsoft avait acquis Beam, un service comparable au très populaire Twitch plébiscité par de nombreux gamers. Renommé depuis lors Mixer et complètement intégré à Windows 10 et à la Xbox One, le service sera complètement abandonné le mois prochain. Ainsi, les utilisateurs qui tenteront de se connecter au service après le 22 juillet seront redirigés vers Facebook Gaming.

Microsoft jette l'éponge...

Cette annonce est assez surprenante puisqu’il y a peu, la firme investissait encore en masse pour populariser son service de streaming de jeu. En 2019, le célèbre streamer « Ninja » avait ainsi perçu une somme faramineuse pour abandonner Twitch au profil de Mixer, ramenant au passage plusieurs millions de followers. Oui… mais la sauce ne prend pas, et Microsoft veut se donner toutes les chances pour développer une large communauté avant l’arrivée du Projet Xcloud et de sa nouvelle console, la Xbox Series X.

Fini donc Mixer, place à Facebook Gaming. Microsoft a en effet décidé de se lier au géant du réseau social pour atteindre son objectif. La firme compte apporter des solutions pour faciliter la migration des contenus vers la plateforme de Facebook. Voilà ce qu’indique le communiqué officiel, que vous pouvez retrouver ici dans son intégralité :



Il est devenu clair que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de diffusion en direct était hors de mesure avec la vision et les expériences que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté des opérations de Mixer et d'aider la transition communautaire vers une nouvelle plateforme. Pour mieux répondre aux besoins de notre communauté, nous nous associons à Facebook pour permettre à la communauté Mixer de passer à Facebook Gaming.