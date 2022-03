Bon plan Surface : Surface Pro 7 et Laptop 4 à prix mini !

Microsoft vient de lancer une série de nouvelles offres pour plusieurs de ses produits Surface. Surface Pro 7, Pro 7+, Pro 8, Laptop 4,… De nombreux appareils de la gamme PC de Microsoft voient leur prix chuter en ce moment.

Si vous envisagez d’acheter un appareil de la gamme Surface de Microsoft, c’est le moment de jeter un œil aux différentes offres disponibles ici . Microsoft vient en effet de lancer plusieurs promotions dont certains se révèlent assez intéressantes. Le tarif du Surface Laptop 4 débute par exemple à 760€ alors que la Surface Pro 7 voit son prix chuter à 690€ pour la version d’entrée de gamme. Faisons un rapide tour des meilleures offres disponibles sur le site du constructeur. Elles sont valables jusqu’à ce dimanche 27 mars.

Surface Pro 7

L’appareil deux en un le plus populaire de Microsoft (dans sa précédente génération) obtient de belles réductions en ce moment. Ainsi :

Le prix de la Surface Pro 7 chute à 690€ à la place de 919€ dans sa version d’entrée de gamme

L’appareil, doté d’un Core i7 / 256 Go de SSD et 16 Go de RAM s’affiche à 1250€ au lieu de 1669€

Surface Pro 8

Si vous précédez opter pour la Surface Pro la plus puissante et la plus récente, elle profite également d’une réduction en ce moment :



La version d’entrée de gamme avec son Core i5 / 8 Go de RAM et 128 Go de SSD obtient la meilleure réduction puisqu’elle s’affiche à 900€ à la place de 1179€, soit 279€ de réduction





Surface Laptop 4

Si vous préférez les formats plus classiques, le PC portable de Microsoft, que ce soit dans sa version 13.5 pouces ou 15 pouces, obtient également de belles réductions :



En version d’entrée de gamme avec écran 13.5 pouces / AMD Ryzen 5 / 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’appareil s’affiche à 760€ à la place de 949€

Si vous préférez un appareil plus puissant et bénéficiant de plus de stockage, la version la plus intéressante est à mon sens celle avec écran 13.5 pouces / Core i5 / 8Go de RAM et 512 Go de SSD. Elle est actuellement affichée à 1160€ à la place de 1449€

Enfin, la version 15 pouces s’affiche également avec de belles réductions. Doté d’un Core i7 / 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, le Laptop 4 s’affiche par exemple à 1480€ au lieu de 1949€.

Si vous trouvez d’autres offres intéressantes sur les produits Surface durant cette semaine, n’hésitez pas à nous les partager dans les commentaires !