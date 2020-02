Rendez-vous à 17h30 pour les Microsoft 365 Developer Day sur Surface Duo & Neo

Il y a trois semaines, Microsoft avait publié le premier SDK pour le Surface Duo en version Beta. La firme avait également annoncé un événement spécialement dédié aux développeurs : les Microsoft 365 Developer Day. C’est aujourd’hui dès 17h30, et on devrait également en apprendre plus sur le fonctionnement de Windows 10X qui devrait être abordé plus en détails lors de l'événement.

Si vous êtes développeur, ou tout simplement intéressé d’en apprendre plus sur le fonctionnement des appareils pliables à double écran, Microsoft vous donne rendez-vous aujourd’hui-même à 17h30. La firme va mettre à l’honneur le développement d’applications pour ce type d’appareil, et notamment le Surface Duo, lors de son événement Microsoft 365 Developer Day.

Cet événement ne fera pas uniquement honneur au développement d’applications Android pour les terminaux à double écran, puisque Microsoft va également annoncer son SDK pour Windows 10 X. En tant qu’utilisateur, ce sera donc l’occasion d’en apprendre plus sur ce nouveau système d’exploitation qui débarquera prochainement sur le Surface Neo.

Si vous désirez suivre l’événement, je vous donne rendez-vous sur cette page pour suivre le direct. La conférence devrait durer de 17h30 à 19h. Des sessions que vous pourrez suivre en direct sont également programmées juste après, mais elles risquent d'être beaucoup plus techniques. Voici quelques thématiques qui seront abordées pour vous en donner une idée :

Comment Windows 10X permet-il d’exécuter des applications Win32 et UWP sur Windows 10 X ?

Comment bien débuter avec l’émulateur de Windows 10X ?

Comment concevoir des applications multiplateformes pour les appareils à double écran avec Xamarin ?

Comment porter votre application Android sur le Surface Duo ?

Comment optimiser des sites Web et des applications Web pour les appareils à double écran ?

…

Pensez-vous regarder la conférence ce soir ? De mon côté, bien entendu, et je ne manquerai pas de vous retranscrire dans de prochains articles les informations qui nous intéressent le plus en tant qu’utilisateur.