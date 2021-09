Bug de KB5005565 : impossible d’imprimer un document chez certains utilisateurs

Microsoft a publié la semaine dernière son traditionnel « Patch Tuesday ». Cette mise à jour cumulative mensuelle a apporté différents correctifs dont l’un qui s’attaquait (encore) à la faille PrintNightmare (CVE-2021-36958). Malheureusement, elle semble induire un nouveau bug qui empêche le processus d’impression dans certaines circonstances.

Si vous ne parvenez plus à imprimer un document depuis moins d’une semaine, cela peut être dû à la mise à jour KB5005565 (ou KB5005566) distribuée mardi dernier. En effet, les témoignages se multiplient sur les forums de Microsoft concernant un bug d’impression depuis l’installation de l'une de ces mises à jour. Il semble principalement se produire lors de l’impression de documents sur des imprimantes réseau et non locales. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet :

« Après l'installation de la mise à jour KB5005033 ou d'une mise à jour ultérieure, certaines imprimantes dans certains environnements utilisant la fonction Point and Print peuvent recevoir une invite indiquant " Do you trust this printer " (faites-vous confiance à cette imprimante) et nécessitant l'installation des informations d'identification de l'administrateur chaque fois qu'une application tente d'imprimer sur un serveur d'impression ou qu'un client d'impression se connecte à un serveur d'impression. Ce problème est causé par un pilote d'impression sur le client d'impression et le serveur d'impression qui utilise le même nom de fichier, mais le serveur possède une version plus récente du fichier. Lorsque le client d'impression se connecte au serveur d'impression, il trouve un fichier de pilote plus récent et est invité à mettre à jour les pilotes sur le client d'impression, mais le fichier dans le paquet qui lui est proposé pour l'installation n'inclut pas la dernière version du fichier. »

Comment résoudre le problème ?

Si tout ce charabia ne vous aide pas vraiment, la firme a suggéré une solution pour venir à bout de ce problème : vérifier que vous utilisez les derniers pilotes pour tous vos périphériques d'impression et, si possible, utiliser la même version du pilote d'impression sur le client d'impression et le serveur d'impression.

Si malgré ces vérifications, il est toujours impossible d’imprimer un document depuis votre PC, la solution la plus simple est de désinstaller la dernière mise à jour de Windows 10. D’après les retours que j’ai pu lire, les utilisateurs touchés par ce problème qui ont supprimé la mise à jour KB5005565 ou KB5005566 ne rencontrent plus aucun souci. Si vous ne savez pas comment désinstaller une mise à jour sur votre PC, je vous renvoie vers ce tutoriel.