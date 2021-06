KB5003637 : la mise à jour de juin est disponible pour Windows 10

Qui dit second mardi du mois dit… Patch Tuesday ! Vous connaissez la chanson, et Microsoft ne fait pas exception en ce mois de juin ! La firme vient en effet de lancer le déploiement de la mise à jour KB5003637 pour les versions actuellement supportées de Windows 10.

Si vous utilisez la version 2004, 20H2 ou la récente 21H1 de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour cumulative de juin sur votre PC. Elle apparaît sous le nom KB5003637 sur Windows Update et son installation demandera seulement quelques minutes. Comme pour chaque mise à jour de ce type, aucune nouveauté n’est à prévoir puisque le Patch Tuesday est destiné à apporter des correctifs liés ou non à la sécurité. Vous pouvez donc vous empresser de l’installer pour rester protégé... ou attendez un petit peu si vous avez peur des éventuels bugs.

KB5003637, pour Windows 10, version 2004/20H2 et 21H1

Contrairement aux mois précédents, le Patch Tuesday de juin apparaîtra uniquement sous un seul nom auprès des utilisateurs grand public de Windows 10 : KB5003637. C’est tout à fait logique puisque les trois dernières versions de Windows 10 utilisent toutes la même base. Voici les améliorations que contient cette nouvelle mise à jour :

Mises à jour de sécurité du moteur de script Microsoft, de la plate-forme et des cadres d'applications Windows, de la saisie et de la composition Windows, de la gestion Windows, de l'infrastructure cloud Windows, de l'authentification Windows, des principes fondamentaux de Windows, de la virtualisation Windows, du noyau Windows, de la plate-forme Windows HTML et des systèmes de stockage et de fichiers Windows.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer KB5003637, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC (raccourci Windows +i) / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, la mise à jour devrait vous être proposée et vous n’aurez plus qu’à la télécharger. Elle sera appliquée immédiatement après le redémarrage de votre PC. Bon téléchargement !