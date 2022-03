Surface Laptop Go, Studio, 3 / Surface Pro 7 + / Surface Go 2 : nouveau firmware

La semaine dernière, plusieurs appareils Surface avaient déjà reçu un nouveau firmware. Microsoft continue sur cette lancée pour déployer un nouveau micrologiciel sur davantage d’appareils. Sont concernées aujourd’hui : les Surface Laptop 3, Laptop Studio, Laptop Go, Go 2 et Pro 7+.

Après avoir déployé un nouveau firmware pour les Surface Pro 5, 6, X et Surface Laptop 4, Microsoft continue la distribution de ses mises à jour sur plusieurs de ses appareils. Si vous êtes l'heureux processeur du Surface Laptop Go, Laptop 3, Laptop Studio, Pro 7+ou Surface Go 2, vous pouvez télécharger une nouvelle mise à jour dès maintenant. Il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Windows Update pour la télécharger.

Surface Laptop Go / Surface Laptop 3

La mise à jour suivante est disponible pour les appareils Surface Laptop Go exécutant la mise à jour de mai 2020 de Windows 10, version 20H1 ou ultérieure. Cette mise à jour corrige une vulnérabilité de sécurité critique et améliore la stabilité du système.

Nom de la mise à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface - Micrologiciel - 13.102.140.0 Surface UEFI – Micrologiciel Surface - Micrologiciel - 13.0.1889.2 Surface ME - Micrologiciel Intel - Système - 2120.100.0.1085 Interface du moteur de gestion Intel(R) - Périphériques système

Surface Pro 7+ / Surface Laptop Studio

La mise à jour suivante est disponible pour les appareils Surface Pro 7+ exécutant la mise à jour d'octobre 2020 de Windows 10, version 20H2 ou ultérieure. Cette mise à jour corrige une vulnérabilité de sécurité critique et améliore la stabilité du système.

Nom de la mise à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface - Firmware - 18.101.141.0 Surface UEFI – Firmware Surface - Firmware - 15.0.1879.1 Surface ME - Firmware Intel - Système - 2120.100.0.1085 Interface du moteur de gestion Intel(R) - Périphériques système

Surface Go 2

La mise à jour suivante est disponible pour les appareils Surface Go 2 exécutant la mise à jour de mai 2020 de Windows 10, version 20H1 ou ultérieure. Cette mise à jour corrige une vulnérabilité de sécurité critique et améliore la stabilité du système.