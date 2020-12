Surface Laptop Go et Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est dispo !

Microsoft a publié ce week-end une nouvelle mise à jour de type firmware pour deux de ses appareils. Sont concernés : les Surface Laptop Go et Surface Book 3 qui reçoivent de nouveaux drivers afin d’améliorer la stabilité, les performances de Windows Hello ou encore la fiabilité de la charge intelligente selon les appareils.

Surface Laptop Go

Si vous êtes l’heureux possesseur du Surface Laptop Go, un nouvel appareil à mi-chemin entre la Surface Go et le Surface Laptop, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Il s’agit d’ailleurs de la première de type firmware pour l’appareil depuis sa sortie en septembre dernier. Comme Microsoft l’explique dans le changelog, les nouveaux drivers améliorent les performances du lecteur d’empreintes digitales, facilitent l’analyse des données énergétiques et thermiques et améliorent la stabilité tactile ainsi que celle du système.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour ELAN Finger Print - Biométrique - 3.15.12011.10134 Capteur d'empreintes digitales - Appareils biométriques 3.15.12011.10134 Améliore les performances du lecteur d'empreintes digitales Windows Hello. Surface - Système - 2.27.137.0 Pilote de télémétrie du système de surface - Périphérique système 2.27.137.0 Facilite l'analyse des données énergétiques et thermiques. Surface - Micrologiciel - 4.1.6.0 Surface Touch - Micrologiciel 4.1.6.0 Améliore la stabilité tactile. Surface - Micrologiciel - 8.12.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 8.12.140.0 Améliore la stabilité du système.

Surface Book 3

L’autre appareil concerné par cette mise à jour n’est autre que le Surface Book 3, un autre appareil récent puisqu’il est disponible depuis juin dernier. Cette mise à jour n’apporte aucune fonctionnalité puisqu’elle est également de type firmware. En revanche, elle contient une belle liste de correctifs comme Microsoft l’a partagé dans son changelog. Les voici.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel - Composant logiciel - 1.61.251.0 Client Intel® iCLS - Composants logiciels 1.61.251.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2031.15.0.1743 Interface Intel® Management Engine - Périphériques système 2031.15.0.1743 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel® - Extension - 1952.14.0.1470 (Extension Intel® Management Engine) - aucune note du gestionnaire de périphériques 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - HIDClass - 3.31.139.0 Pilote Surface Hid Mini - Périphériques d'interface utilisateur 3.31.139.0 Améliore la stabilité du système et corrige la vérification des bogues du système. Surface - Système - 6.105.139.0 Périphérique de service d'intégration de surface - Périphériques système 6.105.139.0 Améliore l'intégration entre les services système et corrige la vérification des bogues du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1594.2 Surface ME - Micrologiciel 13.0.1594.2 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 9.101.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 9.101.140.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 10.204.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 10.204.139.0 * Améliore la fiabilité de la charge intelligente de la batterie et améliore le mode kiosque. Surface - Extension - 1.61.137.0 (Mise à jour du micrologiciel Surface Book Base v3) - aucune note du gestionnaire de périphériques 1.61.137.0 * Améliore la fiabilité de la charge intelligente de la batterie et améliore le mode kiosque. Surface - Système - 3.85.139.0 Surface DTX - Périphériques système 3.85.139.0 Résout les problèmes de désinstallation des applications en cas de faible consommation d'énergie.

Comment installer cette mise à jour ?

Comme d’habitude, pour installer cette mise à jour, il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre PC / Mises à jour et sécurité et cliquer sur le bouton de recherche des mises à jour. Notez qu’elles ne sont disponibles que pour les PC exécutant la version 1903 ou supérieure de Windows 10. Etant donné que les Surface Book 3 et Laptop Go sont sortis avec la version 2004, vous devriez pouvoir la récupérer immédiatement.