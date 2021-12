Microsoft Paint profite d'une nouvelle mise à jour sur Windows 11

Depuis la sortie de Windows 11, de nombreuses applications développées par Microsoft ont été mises à jour. Parmi celle-ci, je vais aujourd’hui vous parler de Paint qui reçoit une nouvelle fois des améliorations.

Paint est un petit logiciel bien connu des utilisateurs de PC puisque cela fait plus de 35 ans qu’il est disponible sur Windows. Bien entendu, l’outil n’a plus rien à voir avec la version originale de 1985 d’autant plus que Windows n’affichait pas encore d’interface graphique à cette époque. Microsoft a, des années durant, amélioré son outil. Cependant, depuis 2009, le petit logiciel a été largement délaissé par la firme puisqu’il n’avait plus reçu aucune mise à jour. Certes, Microsoft a bien essayé de lancer Paint 3D surfant sur la vague des casques de réalité virtuelle mais ce fut un échec.

Avec Windows 11, Microsoft semble à nouveau investi dans son application qui, pour rappel, permet de recadrer/modifier des photos en quelques clics ou encore retravailler rapidement des images glanées sur le Web.



Paint avait déjà reçu une mise à jour en septembre dernier, et le petit logiciel évolue à nouveau aujourd’hui. L’application reçoit en effet plusieurs améliorations à commencer par l’effet Mica dont je vous parlais dans cet article. Microsoft a mis à jour les boîtes de dialogue « Modifier la couleur », « Redimensionner et incliner » et d'autres pour correspondre au style du nouveau design de Windows 11 et s'adapter à la nouvelle toile de fond de l'application Paint. Il est également possible d’ajouter plus de couleurs personnalisées puisque leur nombre passe de 16 à 30.



Outre ces changements visuels, Paint profite également d’un nouveau raccourci : utiliser MAJ + Clic avec l’échantillon de couleur sélectionnera maintenant cette couleur comme couleur secondaire. Enfin, plusieurs correctifs sont au programme de cette nouvelle version numérotée 11.2110.43.0. Si vous êtes Insider dans le canal de développement, vous pouvez déjà la télécharger maintenant. Si vous êtes un utilisateur grand public de Windows 11, il vous faudra encore attendre un peu