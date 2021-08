Surface Book 2 & Surface Go : une nouvelle mise à jour est dispo !

Microsoft a lancé le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour deux de ses appareils de la gamme Surface. Aujourd’hui, ce sont les Surface Go et Surface Book 2 qui reçoivent un nouveau firmware.

Après le déploiement pour de nombreux appareils de la gamme Surface Pro et Surface Laptop, c’est désormais au tour de deux appareils de précédente génération de recevoir un nouveau firmware. Les Surface Go et Surface Book 2 reçoivent en effet une nouvelle mise à jour afin, notamment, d’améliorer la stabilité et de résoudre des vulnérabilités critiques. Voyons, en détails, le changelog partagé par Microsoft.

Surface Book 2

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour les appareils Surface Book 2 exécutant la mise à jour Windows 10 de mai 2019, version 1903 (19H1) ou supérieure. Cette mise à jour améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil.

Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de l'appareil.

Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil avec les scénarios Surface Dock 2.

Améliore la stabilité et la fiabilité de la caméra et du son.

Historique des mises à jour Windows Gestionnaire de périphériques NVIDIA - Affichage - 23.21.13.9140 NVIDIA GeForce GTX 1050 – Adaptateurs d'affichage NVIDIA GeForce GTX 1060 – Adaptateurs d'affichage Surface - Extension - 6.7.137.0 Mise à jour du micrologiciel du Surface Dock 2 - Extension Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Caméra arrière Intel® Microsoft - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Caméra IR Intel® Microsoft - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Caméra frontale Intel® Microsoft - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Processeur de signal d'imagerie Intel® 2500 - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Contrôleur hôte Intel® CSI2 - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Logique de contrôle Intel® - Système Intel Corporation - Système - 30.18305.6.5127 Caméra Intel® AVStream 2500 - Système Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.9 Extension Realtek High Definition Audio (SST) Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.9083.3 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs son, vidéo et jeu Marvell Semiconductor, Inc. – Réseau – 15.68.17021.121 Contrôleur réseau Marvell AVASTAR Wireless-AC – Adaptateurs réseau Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17021.121 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth

Surface Go

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour les appareils Surface Go exécutant la mise à jour Windows 10 de mai 2019, version 1903 (19H1) ou supérieure. Cette mise à jour résout les mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.