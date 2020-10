KB4580364 : Meet Now débarque aussi sur les versions 2004 et 20H2 de Windows 10

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour à destination des utilisateurs de Windows 10. Sont concernés : ceux qui ont installé la version 2004 ou 20H2 du système sur leur PC. La mise à jour apporte le fameux bouton « Meet Now », déjà déployé la semaine dernière sur les versions précédentes. De plus, plusieurs correctifs sont au programme.



Si vous utilisez sur votre PC l’une des deux dernières versions de Windows 10, à savoir la 2004 ou la 20H2, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour nommée KB4580364. Celle-ci est facultative, et ne s’installera donc pas automatiquement sur votre machine. Elle apporte principalement deux choses : la fonctionnalité « Meet Now » en test depuis plusieurs mois qui permet de créer ou rejoindre très facilement une visioconférence. Pour rappel, elle avait déjà été déployée sur les PC sous Windows 10, version 1903 et 1909 la semaine dernière.





De plus, KB4580364 apporte également de nombreux correctifs comme l’explique Microsoft dans sa documentation. En quelques lignes :

Elle corrige un problème qui empêchait le PC de répondre après avoir utilisé un stylet pendant plusieurs heures ;

Elle corrige un problème qui provoquait l’affichage d’informations erronées dans le Gestionnaire des tâches pour certains processeurs ;

Elle corrige plusieurs problèmes avec le sous-système Linux pour Windows (WSL2) sur les appareils ARM64 ;

Plus de 30 autres correctifs sont également mentionnés dans le changelog de cette mise à jour qui ne semble pas contenir de bugs connus.

Comment télécharger cette mise à jour ?

Comme je vous l’expliquais, cette mise à jour est facultative et ne s’installera donc pas automatiquement sur votre PC. Si vous souhaitez profiter de ses nouveautés, vous avez deux options :