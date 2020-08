Microsoft compte enfin remettre Windows au centre de ses priorités !

Panos Panay est un personnage que vous connaissez probablement si vous suivez régulièrement l’actualité de Microsoft. Auparavant responsable de la division Surface, il gère depuis ce début d’année la partie Windows + Devices. Le directeur va encore prendre du gallon grâce à la nouvelle réorganisation en profondeur que Microsoft met en place. L’avantage de ce changement : Windows devrait enfin être replacé au centre des priorités.



Microsoft a apporté cette semaine une nouvelle réorganisation importante en interne. Ainsi, une partie des ingénieurs d’Azure a rejoint la branche Windows + Devices afin de pouvoir créer des expériences plus connectées pour les utilisateurs. L’impact de ce changement semble très important comme en témoigne la note interne que s’est procuré le site Thurrott.

« La mission de Windows + Devices est de créer des plates-formes et des produits qui créent et complètent des expériences magiques avec l'ensemble de Microsoft, afin de permettre à chaque personne et organisation d'en faire plus. Cette activité repose sur trois piliers fondamentaux :



• Offrez des expériences emblématiques à travers Microsoft, éclairant à la fois le travail et la vie modernes.

• Développez l'activité de Windows et de Surface, en offrant le meilleur de Microsoft et en créant une attraction pour l'utilisateur final.

• Diriger l'industrie grâce à l'innovation et à la technologie, permettant à notre écosystème de partenaires de prospérer.



L'innovation et le succès ne sont possibles que grâce à une collaboration étroite avec d'autres équipes de Microsoft. Windows + Devices est le point d'entrée de tous les services Microsoft et nous nous engageons à travailler main dans la main avec nos partenaires COSINE, Microsoft 365, SAN, Edge et tant d'autres équipes dans toute l'entreprise pour répondre aux besoins des clients. Nous continuerons d'aligner nos produits et nos rythmes commerciaux pour rester connectés sur notre vision à chaque étape vers la réalisation de nos grands objectifs. En réunissant les fabricants de produits et en continuant à travailler avec nos partenaires, nous rationaliserons la prise de décision et créerons les meilleures expériences pour engager les clients, dynamiser les développeurs, inspirer les partenaires et diriger l'écosystème. »

Le message est clair : Microsoft semble à nouveau décidé à s’engager sur son propre système d’exploitation, Windows. Il est vrai que les mises à jour catastrophiques de Windows 10 ces derniers mois ont fait mauvaise presse et quelque peu sali sa réputation. Espérons que ces changements permettront un meilleur suivi des mises à jour, et surtout des innovations importantes dans le futur tant d’un point de vue expérience utilisateur que fonctionnalités. En plus de Windows 10, on sait que la firme travaille en parallèle sur le développement de Windows 10X, un système d’exploitation moderne qui verra le jour peut-être dès l’an prochain sur les PC classiques. Il me tarde d’en découvrir plus sur ce que Microsoft nous prépare !