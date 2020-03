Copier une photo sur Windows 10 et la coller sur Android, c'est possible

Microsoft a publié récemment une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. Parmi les nouveautés : la possibilité de copier / coller du contenu entre un PC et un smartphone Android… de marque Samsung.

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour à destination des Insiders dans le Canal Rapide. Numérotée 19582, cette build apporte une amélioration de l’Eye Control afin de pouvoir interagir avec Windows 10 grâce aux mouvement des yeux, plusieurs correctifs, mais ce qui nous intéresse le plus concerne l’application Votre Téléphone qui se dote d'une fonctionnalité très intéressante.

Le copier / coller « cross-platform » en Preview sur Votre Téléphone

Si vous êtes Insider Windows 10 et disposez d’un Samsung Galaxy S20 ou Z Flip, Il est désormais possible de copier / coller des images ou du texte entre votre PC et votre smartphone ou inversement. Tout cela passe par l’application Votre téléphone pour Windows 10 et son compagnon « Assistant Votre téléphone » pour Android. Voilà ce qu’a expliqué Microsoft sur son blog officiel :

« Poursuivant notre solide partenariat avec Samsung depuis août dernier, nous sommes ravis d'introduire de nouvelles fonctionnalités intéressantes, qui sont désormais disponibles sur les derniers appareils Samsung Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra et Samsung Galaxy Z Flip sur certains marchés. Vous pouvez copier et coller du texte et des images entre vos appareils, un écran noir sur l'écran du téléphone, la messagerie Rich Communication Service, et plus encore! »

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il faut donc vous rendre dans les paramètres de l’application et activer la fonctionnalité Copier / Coller entre les appareils. On peut par contre regretter qu’elle est pour l’instant exclusive à quelques appareils de la gamme Samsung… alors que techniquement, je ne vois aucune limitation à l’ouvrir à n’importe quel smartphone. De plus, elle n’est disponible actuellement que sur certains marchés et je ne suis pas certain que nous pouvons déjà en profiter chez nous.

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un smartphone pris en charge, n’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu la tester et si cela fonctionne correctement. Vous pouvez récupérer l'application sur les différentes plateformes en cliquant ici.

Le RCS débarque également dans Votre Téléphone

L’autre nouveauté relative à l’application Votre Téléphone, et les smartphones Android de la gamme Samsung, est la prise en charge de la fonctionnalité RCS (Rich Communication Services) dans l'application Votre Téléphone. On peut en quelques sortes la comparer au successeur du SMS puisqu'elle permet d’enrichir les discussions à la manière de ce que propose certaines applications comme WhatsApp : ajout de pièces jointes, conversations de groupe, partage de géolocalisation, etc.

Le déploiement du RCS par les opérateurs n'en est qu'à ses débuts chez nous donc cette fonctionnalité peut paraître assez futile pour la majorité d'entre nous. Pour encore compliquer la chose : la compatibilité du RCS avec l'application Votre Téléphone n’est réservée qu’aux seuls Galaxies S20. De plus, il faut impérativement utiliser l'application Samsung Messages sur Android pour pouvoir l'utiliser. Bref, les restrictions sont assez importantes pour l'instant mais Microsoft a au moins le mérite de supporter ce service dans son application.