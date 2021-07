Vous souhaitez installer Windows 11 sur votre PC ? Faites très attention !

Depuis son officialisation en juin dernier, Windows 11 fait beaucoup parler de lui. De nombreux utilisateurs, parfois néophytes, souhaitent donc déjà tester le nouveau système d’exploitation pour PC… une aubaine pour les pirates qui proposent sur la toile de faux fichiers pour pirater les données de votre PC ou y installer virus, malwares et autres saloperies.

La sortie de Windows 11 est très attendue et a donné l’envie à certains utilisateurs de déjà l’installer sur leur PC. A l’heure où j’écris ces lignes, je vous déconseille de le faire sur votre PC principal puisque le nouveau système est encore en développement. Cependant, si l’envie vous ronge, je vous propose de commencer par lire mon compte-rendu après avoir installé Windows 11 sur ma Surface Pro.

De faux fichiers vérolés circulent massivement sur internet

Comme le souligne l’éditeur du logiciel antivirus Kaspersky dans un article, de nombreux utilisateurs cherchent sur internet un fichier exécutable leur permettant d’installer facilement le nouveau système d’exploitation. Si c'est votre cas : faites très attention à la provenance de la source !

En effet, de nombreux escrocs et cybercriminels ont mis en ligne de faux utilitaires de téléchargement de Windows 11. Bien qu’ils semblent légitimes au premier coup d’oeil, ils contiennent des fichiers malveillants permettant au mieux d’installer des logiciels publicitaires sur votre PC, au pire de voler vos mots de passe ou de verrouiller vos données.

Pour rappel, le seul moyen officiel pour tester Windows 11 actuellement est de basculer vers le programme Insider et de récupérer la mise à niveau via les Paramètres de mise à jour de Windows 10. Bien que certains utilisateurs aient créé un fichier ISO de la dernière version Dev de Windows 11, il ne s’agit pas, non plus, d’un moyen officiel.