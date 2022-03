Comment désactiver le mode sombre sur Google Chrome ?

Google Chrome propose un thème sombre qui peut s’activer manuellement ou automatiquement. Cette fonction s’avère pratique dans un environnement peu éclairé pour éviter de trop vous éblouir. Cependant, elle s’applique parfois quand vous n’en avez pas besoin. Nous allons donc vous présenter trois solutions simples pour désactiver cette fonction sur votre appareil Windows.

1. Désactiver le mode sombre de Google Chrome

Ne vous inquiétez pas, il est très facile de désactiver cette fonction dans le navigateur Google Chrome. Notez que cette première solution permet de conserver le thème sombre dans Windows 11 tout en adoptant un thème clair dans le navigateur de Google. Voici les étapes à suivre :



rendez-vous sur le navigateur Google Chrome et ouvrez un nouvel onglet

dans le coin en bas à droite, vous remarquerez un petit crayon "Personnaliser Chrome", cliquez dessus

dans le menu affiché sur la gauche, allez sur "Couleur et thème"

cliquez alors sur un thème clair et ensuite sur "OK" pour confirmer

Et voilà, le tour est joué ! La fonction thème sombre est désactivée et ne se réactivera plus toute seule sauf peut-être si votre ordinateur bascule en mode économie de batterie via les Paramètres Windows, car un thème foncé permet de prolonger légèrement la durée de vie de la batterie.

2. Désactiver le mode sombre du moteur de recherche Google

Il existe une autre solution toute aussi simple, en passant par le moteur de recherche Google :



rendez-vous sur Google Chrome et ouvrez Google.com

dans le coin en bas à droite, cliquez sur Paramètres

dans le menu qui s’affiche, cliquez tout en bas sur Thème sombre pour le désactiver

3. Sélectionner le mode clair dans Windows 11

Enfin, si vous vous lassez du mode sombre de Windows 11, vous pouvez le désactiver très simplement en vous rendant dans les Paramètres de votre PC. Changer ce thème impactera non seulement Windows, mais également des applications telles que Chrome et les autres navigateurs qui adopteront le mode clair automatiquement (sauf si un thème personnalisé a été sélectionné).

Pour basculer vers le mode clair sur Windows 11, veuillez suivre les étapes suivantes :