Les PC ARM sous Windows pourraient enfin inonder le marché dans le futur

Vous vous demandiez pourquoi Qualcomm était le seul constructeur à proposer des processeurs ARM optimisés pour Windows ? Eh bien, cela serait le fruit d’un accord avec Microsoft, et il serait sur le point d’expirer. Voyons pourquoi cela a du bon pour l’avenir de cette technologie sur PC.

Windows sur ARM a vu le jour il y a presque cinq ans et on ne peut pas vraiment dire que c’est une réussite commerciale. Si vous souhaitez acheter un PC Windows qui embarque un processeur ARM, le choix est assez limité pour le moment. Peu de constructeurs OEM propose des PC ARM sous Windows. Le seul PC qui a gagné un peu en popularité n’est autre que la Surface Pro X conçue par Microsoft. Samsung a également lancé un Galaxy Book doté d’une puce ARM mais il y a finalement eu très peu de communication au sujet de cet appareil.

Outre le peu d’appareils ARM sur le marché, le choix en processeurs est très restreint puisque le seul constructeur qui propose actuellement des puces ARM pour les PC sous Windows 10 ou 11 n’est autre que Qualcomm. Cela est assez étonnant puisque bien d’autres constructeurs de puces existent. Si Qualcomm était le seul à proposer ses puces sur PC, cela serait dû à un deal avec Microsoft, et il serait sur le point d’expirer.

L’accord exclusif entre Qualcomm et Microsoft, bientôt expiré

Si l’on en croit un rapport publié par XDA, l’accord d’exclusivité entre Qualcomm et Microsoft serait sur le point d’expirer. Cela signifie que d’autres constructeurs de puces pourraient proposer par la suite leurs propres processeurs ARM spécialement conçus pour les PC Windows. D’après la même source, le géant MediatTek, l’un des plus gros constructeurs de puces ARM, aurait l’intention de lancer des processeurs pour Windows sur ARM. Il est également possible que Samsung et ses SoC Exynos débarque sur PC par la suite même si rien n’a encore été confirmé en ce sens à l’heure où j’écris ces lignes.

Comme j’en parlais dans mon test de la Surface Pro X, la puissance des puces ARM reste actuellement en-dessous des processeurs x86 conçus par Intel lors de l’exécution d’applications « classiques » pour Windows, encore largement majoritaires. Les utilisateurs restent donc assez méfiants vis-à-vis de cette architecture réservée à l’origine aux appareils mobiles comme les smartphones, d’autant plus que quelques incompatibilités matérielles avec certaines imprimantes peuvent survenir. Pourtant, les processeurs ARM profitent de sérieux avantages : une moindre consommation, ce qui peut considérablement améliorer l’autonomie des PC, ainsi qu’un coût de fabrication moins élevé.

L’arrivée de ces concurrents de Qualcomm pourrait également tirer les performances vers le haut ce qui permettrait de résorber cet écart avec les processeurs Intel Core, notamment. De plus, les éditeurs sont de plus en plus nombreux à compiler leur application sur ARM. Cela signifie que les performances de ces applications sont bien meilleures puisqu’aucune émulation n’est requise pour faire tourner ces logiciels. J’en profite pour vous rappeler que Microsoft a récemment confirmé que l’émulation x64 sur ARM sera uniquement disponible avec Windows 11.

Aucune date concernant la fin de cette exclusivité n'a été communiquée d'autant plus que cet accord n'avait jusqu'à présent jamais été rendu public. Cependant, certaines sources parlent de 2023. On peut donc s'attendre dans moins de deux ans à retrouver de plus en plus d'appareils ARM sur le marché des PC Windows.