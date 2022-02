Insider Windows : d'importants changements à venir pour le programme

Sur son blog officiel, Microsoft a annoncé plusieurs changements pour son programme Insider. En quelques mots, les fonctionnalités du canal Dev n’auront aucune garantie de débarquer, un jour, pour tous les utilisateurs de Windows 11. Voyons cela en détails.



Chaque jeudi soir, Microsoft publie en général une build Insider de Windows 11. Cette semaine fera exception puisqu’aucune nouvelle mise à jour ne débarquera. A la place de son annonce hebdomadaire, la firme a publié un article détaillant des changements à venir pour le programme Windows Insider. Après quelques remerciements et le rôle primordial des Insiders pour les équipes de Microsoft, la firme a détaillé une réorganisation des différents canaux et de la manière de livrer des mises à jour. Un nouveau logo Insider a d'ailleurs fait son apparition pour l'occasion.

De gros changements dans le canal de développement

Microsoft explique que le canal de développement lui permettra de « générer de nouvelles idées et travailler sur de longs projets ». Il faut donc bien garder en tête que ce canal n’est pas lié à une version de Windows 11 spécifique, mais servira surtout pour effectuer des tests A/B. Ainsi, certaines fonctionnalités et expériences incluses les builds du canal Dev pourraient ne jamais voir le jour.

Le canal de développement sera donc, pour les ingénieurs, un terrain de jeu propice pour tester de nouvelles fonctionnalités qui seront conservées, ou non, selon l’intérêt des utilisateurs. On y apprend également que certaines fonctionnalités incluses dans le canal de développement ne seront pas documentées et resteront volontairement cachées. C’était notamment le cas pour le nouveau Gestionnaire des tâches que nous avions pu découvrir il y a quelques jours, caché dans les entrailles de Windows 11. Voilà ce qu’a expliqué Amanda Langowski, responsable du programme Insider :

« Dans certains cas, ces concepts ne seront jamais livrés, mais en expérimentant davantage, nous pouvons mieux affiner les expériences et proposer des solutions dans Windows qui permettent vraiment à nos clients d'en faire plus (...). Nous reconnaissons également que certains de nos initiés plus techniques ont découvert que certaines fonctionnalités sont intentionnellement désactivées dans les versions que nous avons pilotées. C'est par conception, et dans ces cas, nous ne communiquerons que sur les fonctionnalités que nous permettons délibérément aux initiés d'essayer et de donner leur avis. »

Switcher vers le canal Beta à partir du canal Dev sera possible temporairement

Langowski poursuit son article en expliquant que le canal Beta constitue le choix idéal pour tester des fonctionnalités de Windows en avant-première. Il est d’ailleurs possible que certaines fonctionnalités incluses dans ce canal ne le soient pas dans le canal Dev car il s’agit de deux canaux parallèles. Cette situation s’était d’ailleurs déjà présentée lorsque Microsoft avait publié WSA (Windows Subsystem for Android).

Enfin, Microsoft semble s’être rendu compte que de nombreux utilisateurs ont switché accidentellement vers le canal Dev et y sont actuellement coincés. La firme va donc offrir dans les semaines qui viennent une fenêtre de temps pendant laquelle il sera possible de passer du canal Dev au canal Beta. La firme explique également qu’en plus de la livraison de nouvelles mises à jour de version via de nouvelles builds, elle continuera à délivrer de nouveaux packs d’expérience aux Insiders (comme celui qui débarquera ce mois-ci pour le grand public).