Windows 10X sera incompatible avec les pilotes Windows 10, mais…

… ce n’est pas un problème en soi. Microsoft va introduire un nouveau standard de pilotes qui sera partagé entre ses deux systèmes d’exploitation !

Windows 10X est probablement le système d’exploitation moderne dont Microsoft a toujours rêvé. Basé sur Windows Core OS, il s’agit d’un système modulable, rapide, facilement déclinable et qui permettra à la firme d’être beaucoup plus réactive pour s’adapter aux évolutions du marché. Même si ce nouveau système devrait déjà être dispo dans le courant de l’année prochaine, il pourrait réellement devenir intéressant pour les utilisateurs classiques vers 2022 ou 2023 lorsqu’il prendra en charge les applications Windows classiques. Finira-t-il par remplacer Windows 10 ? Le débat est lancé, mais ce qui est certain c’est que son implantation sera progressive et de nombreuses adaptations devront être effectuées en amont pour permettre cette possible transition qui, si elle a bien lieu, prendra des années. Parmi celles-ci : un nouveau standard de pilotes.

Pilotes Windows vs Pilotes de bureau Windows

Pour que votre nouvelle imprimante ou votre clé USB WiFi puisse être utilisée par votre PC, il est nécessaire d’installer un pilote (driver en anglais). Celui-ci assure la liaison entre la partie matérielle et logicielle de votre PC. Avec l’arrivée prochaine de Windows 10X, Microsoft va introduire une nouvelle classification de pilotes. Ainsi, tous les pilotes précédemment développés seront désormais considérés comme des « pilotes de bureau Windows » et ne seront donc pas compatibles avec Windows 10X, uniquement Windows 10. En revanche, Microsoft a introduit récemment les « pilotes Windows » qui seront pris en charge par le nouveau système d’exploitation et par Windows 10. Ils devront répondre à des critères supplémentaires relatifs à la stabilité et être certifiés avec WHCP, notamment.

Comme l’explique Microsoft sur son site de support : « les pilotes Windows fonctionneront sur toutes les variantes de Windows 10, y compris les éditions Windows 10X et Windows 10 Desktop. Les pilotes de bureau Windows ne fonctionneront que sur les éditions de Windows 10 Desktop ».

Ce changement est relativement positif pour Windows 10X puisque le nouveau système ne nécessitera pas de pilotes spécifiques pour fonctionner étant donné que ce nouveau standard est partagé entre les deux systèmes. Les constructeurs seront probablement « poussés » par la firme à adopter ce nouveau standard pour tous leurs périphériques et composants à venir. Rappelons que dans un premier temps, Windows 10X ne sera disponible que sur certains appareils, probablement des PC portables concurrents aux Chromebooks, et y sera déjà préinstallé. On imagine que Microsoft fera en sorte de proposer des pilotes génériques pour assurer la compatibilité de nombreux périphériques déjà existants sur ce système, notamment les imprimantes.