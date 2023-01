Insiders : une nouvelle mise à jour de Windows 11 est disponible (build 25284)

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders. Elle est disponible dans le canal Dev et apporte une principale nouveauté liée au Widgets.

Si vous faites partie des Insiders et avez configuré le canal Dev, vous pouvez récupérer dès maintenant une nouvelle build de Windows 11. Numérotée 25284, elle ajoute un nouveau widget ainsi que de nombreux correctifs. Microsoft explique également dans le journal de modifications que cette mise à jour n’est pas disponible pour les appareils ARM64 en raison d’une incompatibilité. Voici le changelog officiel.

Quoi de neuf

Nouveau widget

Avec la sortie de Windows App SDK 1.2 , les développeurs peuvent désormais créer des widgets pour leurs applications. Les utilisateurs peuvent accéder à ces expériences sur leur tableau de widgets Windows 11 dans les versions actuelles de Dev Channel Insider Preview.

Prêt à essayer un nouveau widget ? L' application Messenger dispose désormais d'une version d'aperçu de son widget disponible. Pour l'essayer, accédez au Microsoft Store et mettez à jour vers la dernière version de Messenger. Ouvrez ensuite le tableau des widgets et accédez au sélecteur de widgets en cliquant sur le bouton "+" en haut à droite du tableau pour épingler votre widget.

Au fur et à mesure que vous essayez ce widget, faites-nous savoir ce que vous en pensez via le lien de commentaires sur les widgets dans le sélecteur de widgets. Vous devez vous attendre à voir de nouveaux widgets supplémentaires à mesure que de plus en plus de développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications.

Correctifs

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction d'un problème où un clic droit sur certaines icônes dans le menu déroulant des icônes masquées faisait disparaître le menu volant plutôt que d'afficher le menu contextuel de cette icône.

[Rechercher dans la barre des tâches]

Les correctifs ne s'appliquent qu'aux initiés Windows qui ont reçu l'un des différents traitements de l'apparence de la recherche dans la barre des tâches qui a commencé à être déployé sur les initiés avec la build 25252.

Correction d'un crash explorer.exe qui affectait certains Insiders, lié au champ de recherche dans la barre des tâches.

[Contribution]

Lorsque les suggestions de recherche sont déclenchées lors de l'utilisation de l'IME Pinyin, le focus du clavier reste désormais sur le candidat actuel. Pour déplacer le focus sur les suggestions de recherche, appuyez sur Tab.

[Fenêtre]

Correction d'un problème pour les PC tactiles, où lors de l'utilisation de certaines applications en mode plein écran, il n'était pas possible de balayer vers le bas depuis le haut de l'écran pour faire apparaître la barre de titre.

[Autre]