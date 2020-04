Coronavirus : plus aucune conférence physique pour Microsoft jusqu'à l'été 2021

Ces deux derniers mois, nous avons assisté à l’annulation de pratiquement tous les événements physiques à cause du coronavirus. Microsoft a, de son côté, choisi de diffuser en ligne plusieurs événements à venir. Dans une déclaration, la firme a confirmé que tous les événements jusqu’à juillet 2021 seront tenus de cette façon.

Le tout-numérique pour remplacer les événements physiques

Les rumeurs enflaient depuis quelques jours et se confirment aujourd’hui : Microsoft n’organisera plus aucun événement physique jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Si la firme a opté pour ce choix, c’est bien entendu en raison de la pandémie COVID-19… mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne tiendra plus aucune conférence d’ici là. Microsoft passe au tout-numérique et maintiendra de nombreuses sessions en ligne pour partager les actualités relatives à ses produits et ses services.

A court terme, on savait déjà que la conférence des développeurs BUILD 2020 se tiendrait totalement en ligne au cours du mois de mai. Au mois de juin et au vu de l’annulation du salon E3 2020, Microsoft tiendra un événement Digital Xbox pour apporter de nouvelles informations sur sa console Xbox Series X. La firme va donc fonctionner de la sorte bien plus longtemps. Début avril, elle avait déjà annoncé que son événement Ignite prévu pour septembre sera organisé en ligne. On sait désormais que tous ses évènements internes ou externes seront entièrement numériques jusqu’en juillet 2021.

It's official: All Microsoft conferences will be digital-only through July 2021. pic.twitter.com/wTBb7Z6pQB

— Ginny Caughey (@gcaughey) April 6, 2020

« À la lumière des défis présentés par COVID-19, Microsoft a suivi de près l'évolution de la situation mondiale et réévalué la stratégie globale des événements en personne à l'échelle de l'entreprise (…). En tant qu'entreprise, Microsoft a pris la décision de faire passer tous les événements externes et internes à une expérience numérique avant juillet 2021. »

La firme n’a pas encore partagé de détails sur la façon dont ses événements numériques futurs seront organisés. Néanmoins, elle dispose de nombreuses solutions permettant de mettre en place ce type de rassemblement. Seront-elles aussi efficaces qu’un événement réel sachant qu’Ignite et Inspire pouvaient regrouper entre 25.000 et 40.000 personnes ? Nous verrons bien. Quoiqu’il en soit, je suis curieux de voir si la firme pourra respecter son calendrier de sortie de produits tels que les prochaines Surface au vu de cette situation exceptionnelle.