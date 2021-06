Windows 11 : une autre conférence le 24 juin pour les développeurs

Le 24 juin, Microsoft lèvera le voile sur « la prochaine génération de Windows ». En plus de cette conférence destinée à la presse et au grand public, Microsoft en organisera également une autre, cette fois-ci destiné aux développeurs. Que pourrions-nous y apprendre ?

Ce n’est plus un secret au vu des fuites de la semaine dernière et notamment d’une version en développement du futur système d’exploitation, Microsoft dévoilera Windows 11 ce jeudi 24 juin. Lors de cet événement que vous pourrez suivre en direct dès 17h (heure française), la firme présentera probablement la nouvelle interface de son nouveau système d’exploitation, ses améliorations par rapport à Windows 10 ou encore sa date de sortie pour le grand public.

Cette conférence sera également suivie par un second événement, cette fois-ci destiné aux développeurs, mais qui devrait également nous apprendre davantage de choses sur Windows 11… et notamment sa boutique applicative. En effet, Microsoft a convié les développeurs sur Twitter avec ce message : « Tune in to see what we have in store for developers ». Bon, j’imagine que vous n’avez pas besoin de moi pour comprendre le jeu de mots.

Lors de cet événement, Microsoft va probablement détailler des changements très importants destinés à sa boutique applicative. On vous en parlait déjà en avril dernier, la firme va visiblement revoir entièrement le modèle économique de son store, pour en faire peut-être une plateforme ouverte. Les développeurs pourraient par exemple y insérer leur application avec beaucoup plus de facilité qu’aujourd’hui : pas de package spécifique, hébergement autonome des fichiers, plus de commission prise par Microsoft sur les ventes ou les DLC,…

Voilà visiblement la stratégie que Microsoft devrait dévoiler pour tenter de séduire les développeurs… et les utilisateurs dans un second temps qui y trouveraient peut-être leur compte pour télécharger un logiciel sur Windows sans devoir passer par Google. Si vous souhaitez suivre la conférence, rendez-vous sur YouTube dès 21h ce jeudi 24 juin.

