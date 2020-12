Découvrez le nouveau pull moche de Noël de Microsoft aux couleurs de Paint

Vous rappelez-vous du gel douche et du déodorant estampillés Xbox ? Eh oui, quelques jours avant la présentation du salon E3 en 2019, la firme s’était associée avec la marque Axe pour proposer une édition limitée de produits d’hygiène pour faire plaisir aux fans. Je ne vais pas vous parler de cosmétique aujourd’hui… mais de mode ! Microsoft a en effet dévoilé son nouveau pull moche, collection hiver 2020 !



Le 21 décembre, c’est la journée internationale du pull moche de Noël : rennes, flocons de neige, paysage enneigé, toutes les extravagances sont permises et c’est l’occasion de vous faire remarquer auprès de vos collègues (enfin derrière votre webcam...). Ne me demandez pas d’où vient cette tradition, mais ce qui est certain c’est qu’elle plaît de plus en plus en entreprise, même chez nous. Certains employeurs organisent même un concours du pull le plus moche et le gagnant se voit recevoir la reconnaissance éternelle voire du café gratuit durant un mois. Bonne nouvelle, ça ne devrait pas coûter très cher pour les entreprises cette année ^_^.

Depuis 2018, Microsoft surfe aussi sur cette vague. Non pas avec son navigateur, mais avec sa propre collection de pulls moches de Noël. Pour la troisième année consécutive, la firme lance en effet son pull moche « Windows Ugly Sweater » dont les bénéfices sont reversés à l’association Girls Who Code. En 2018, le thème était Windows 95. L’an dernier, c’était Windows XP. Pour cet hiver, c’est le logiciel Paint qui est à l’honneur.

The new #WindowsUglySweater has arrived — and this year it’s supporting a fantastic cause!



Get yours today (they disappear fast!) and you’ll be supporting @GirlsWhoCode when you do. Good deal, isn’t knit?

— Windows (@Windows) December 1, 2020

Si vous voulez vous procurer l’un de ces pulls, mauvaise nouvelle puisque les stocks sont épuisés (oui oui, réellement). Les trois pulls rencontrent en effet un véritable succès et même si Microsoft promet l’arrivée de nouveaux stocks, il y a très peu de chances de recevoir ce magnifique bout de tissu avant Noël. Si vous êtes tout de même toujours intéressé, la vente se passe sur la boutique Xbox Gear. Facturé 69,99$, il faudra également ajouter des frais d’expédition de 31$ à 38$ pour l’importer chez nous. Quand on aime, on ne compte pas !