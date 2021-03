Ecran bleu lors d'une impression sur Windows 10 : un correctif arrive !

Microsoft a publié le Patch Tuesday du mois de mars mardi dernier. Malheureusement, un bug pouvant causer un écran bleu a rapidement été remonté par une partie des utilisateurs lorsqu’ils lancent une tâche d’impression. Microsoft a rapidement reconnu le problème et est occupé à développer un correctif. En attendant sa sortie, la firme a publié une solution de contournement qui ne nécessite pas de devoir désinstaller cette mise à jour.

Une solution temporaire en attendant le correctif

La mise à jour cumulative du mois de mars peut provoquer un écran bleu lorsque vous imprimez un document depuis votre PC. Rassurez-vous : cela ne concerne pas toutes les imprimantes mais seulement certaines qui utilisent un pilote spécifique. Comme nous vous en parlions ici, le pilote Kyocera Universal Print semble être celui qui cause la majorité des problèmes. Voici ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet. La firme explique également sur cette page comment connaître le type de pilote installé sur son PC.

« Après l'installation de KB5000802, vous pouvez recevoir une erreur APC_INDEX_MISMATCH avec un écran bleu lorsque vous essayez d'imprimer sur certaines imprimantes dans certaines applications. Ce problème affecte un sous-ensemble de pilotes d'imprimante de type 3 et n'affecte pas les pilotes d'imprimante de type 4 ».

Microsoft a également publié une vidéo afin d’offrir une solution de contournement à ce problème. Il suffit ainsi d’exécuter une petite manipulation dans l’invite de commande pour retrouver une situation normale. Elle consiste à remplacer le pilote KX pour l'impression universelle par le nom de votre imprimante.

La firme a expliqué qu’un correctif était en cours de création et qu’il serait probablement disponible cette semaine. Si vous êtes impacté par ce problème et ne vous sentez pas à l’aise avec la saisie de commandes, désinstaller la mise à jour reste la solution la plus simple. Je vous renvoie vers ce tutoriel si vous ne savez pas comment faire !