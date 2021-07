Windows 11 : les mises à jour de fonctionnalité débarqueront chaque automne

Avec Windows 10, nous étions habitués à recevoir deux mises à jour de fonctionnalité annuelles. Cependant, lors de la présentation des nouveautés de Windows 11, Microsoft avait expliqué modifier cette cadence, plébiscitant désormais une seule mise à jour de fonctionnalité chaque année. Nous savons désormais qu’elle aura lieu au second semestre.

Depuis la sortie de Windows 10 en 2015, Microsoft distribue deux mises à jour de fonctionnalité chaque année. La première a lieu au printemps, généralement en avril ou en mai, alors que la second a lieu en automne, vers les mois d’octobre ou de novembre. Depuis la version 2004 de Windows 10, ces mises à jour de fonctionnalité n’apportent plus vraiment grand-chose. Les version 20H2, 21H1 et la prochaine 21H2 se concentreront en effet sur des améliorations mineures.

On ne peut rien reprocher à Microsoft, puisque la firme se concentrait en secret sur le développement de Windows 11. Cependant, beaucoup soulignaient déjà le fait que le rythme était trop soutenu avec deux mises à jour annuelles et que celles-ci n’étaient pas assez testées, pouvant conduire à des bugs critiques dans la version finale. Avec Windows 11, Microsoft change sa stratégie et ne publiera plus qu’une seule mise à jour chaque année. Celle-ci aura lieu à l’automne, comme en témoigne un article récent sur le site de Microsoft :

« Windows 11 aura une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités, un changement par rapport à la cadence semestrielle de Windows 10. Les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 seront publiées au cours du second semestre de l'année civile et s'accompagneront de 24 mois de support pour Home, Pro, Éditions Pro for Workstations et Pro Education »