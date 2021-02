Edge Legacy sera entièrement supprimé de votre PC à partir du 13 avril 2021

Microsoft compte bien se débarrasser définitivement de son ancien navigateur Edge. En effet, à compter du 13 avril prochain, Edge Legacy sera automatiquement désinstallé de votre PC... si ce n’était pas déjà fait !



Microsoft a lancé son navigateur Edge lors de la sortie de Windows 10 en 2015. Bien plus fonctionnel qu’Internet Explorer, il n’a pas réussi à convaincre les utilisateurs, toujours plus nombreux à préférer les navigateurs concurrents grâce, notamment, à leurs extensions. Partant de ce constat, Microsoft a décidé d’abandonner Edge pour le remplacer par… Edge. En effet, la firme de Redmond a choisi de conserver le même nom pour son nouveau navigateur. Cependant, sa base a été entièrement troquée par le moteur open source Chromium, sur lequel se base d’ailleurs le navigateur Chrome de Google.

En juin 2020, Microsoft a commencé à déployer une mise à jour sur Windows 10 afin de permettre aux utilisateurs d’installer le nouveau navigateur. Cependant, certains ont préféré conserver les deux versions : Edge Legacy, l’ancien, et Edge Chromium, le nouveau.

Comme Microsoft l’a indiqué , le support de son ancien navigateur se terminera le 9 mars 2021. Ainsi, plus aucune mise à jour du navigateur ne sera proposée à compter de cette date. De plus, une mise à jour de Windows 10 interviendra le 13 avril pour désinstaller définitivement l’ancien navigateur de tous les PC. Je ne pense pas qu’Edge Legacy va vous manquer, mais au moins vous savez pourquoi vous ne le trouverez plus sur votre appareil à compter de cette date.