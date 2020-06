Windows 10 enregistre une belle progression à l'aube de la version 2004

Windows 10 compte déjà plus d’un milliard d’utilisateurs, et son adoption continue de grimper. Selon NetMarketShare, le système occupe désormais une part de marché de 57,83%, loin devant Windows 7 et MacOs. Le navigateur Edge, quant à lui, progresse légèrement alors que Chrome explose une nouvelle fois tous les records.

Windows 10 adopté par de plus en plus d'utilisateurs

NetMarketShare partage chaque mois différentes statistiques, dont les parts de marché des systèmes d’exploitation PC et navigateurs Web. Commençons tout d’abord avec Windows 10 dont l’adoption par les utilisateurs continue de croître. Selon le bureau d’étude, la part de marché du dernier système d’exploitation de Microsoft s’établit désormais à 57,83%. Loin derrière, on retrouve Windows 7 qui n’enregistre plus que 24,28% de part de marché et MacOS 10.5 qui ferme le podium avec seulement 4.39%.

Il va sans dire que la progression de Windows 10 est due très probablement à la fin du support de Windows 7 en janvier dernier (et peut être également accentuée par le confinement). En effet, les utilisateurs particuliers qui utilisent encore ce système d’exploitation ne reçoivent plus aucune mise à jour depuis le début de cette année. Ils sont donc quelque peu forcés de migrer vers Windows 10, mais bonne nouvelle, la migration reste entièrement gratuite en suivant ces étapes. Du côté des entreprises, les mises à jour de Windows 7 sont désormais payantes avec des tarifs qui peuvent vite grimper. Nul doute que nombre d’entre elles basculeront rapidement leur parc informatique vers le dernier système d’exploitation PC de Microsoft puisque la facture s’alourdira encore un peu plus pour recevoir les mises à jour de Windows 7 dès janvier 2021.



Google Chrome explose tous les records

Du côté des navigateurs Web, Google Chrome est encore et toujours très loin de ses concurrents avec pratiquement 70% de part de marché. Edge confirme la tendance et reste le second navigateur le plus employé sur PC… avec 7.86% d’utilisateurs. Firefox quant à lui continue sa lente descende aux enfers avec 7,23% de part de marché.

Avec l’arrive de la mise à jour de mai de Windows 10, Microsoft devrait commencer à installer automatiquement le nouvel Edge sur votre PC. Difficile de changer ses habitudes quand on utilise Chrome ou un autre navigateur depuis des années, mais je vous invite tout de même à le tester car il est vraiment plus abouti que l’ancien. S’il ne vous convainc pas et que votre navigateur par défaut a été modifié automatiquement pour Edge, vous pourrez suivre ces étapes pour redéfinir Chrome, Firefox ou autre comme votre navigateur par défaut sur Windows 10.