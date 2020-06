Google Chrome mangera 27% de RAM en moins… grâce à Microsoft

L’un des principaux défauts de Chrome, c’est sa gestion de la mémoire vive. Certains qualifient même le navigateur de Google de « mangeur de RAM ». Cela est sur le point de changer grâce aux améliorations apportées par Microsoft sur la version 2004 de Windows 10. Son propre navigateur Edge profite déjà d’une utilisation de la mémoire vive inférieure de 27%.

Microsoft a introduit avec la dernière version de Windows 10 (2004) une amélioration liée à l’allocation de la mémoire vive. En clair, cela permet aux applications de réduire leur consommation de RAM et ainsi de tourner plus efficacement sur les PC aux capacités mémoires plus limitées. A l’origine, cette amélioration ne concernait que les applications modernes (UWP). Cependant, les application Win32 profitent également de cette meilleure gestion de la mémoire depuis la version 2004 de Windows 10.

Edge profite déjà de cette amélioration... Chrome prochainement

Microsoft a annoncé sur son blog officiel que son navigateur Edge va tirer parti de cette nouveauté. Ainsi, la firme annonce jusqu’à 27% d’utilisation de la mémoire vive en moins. Bien entendu, cela peut varier considérablement en fonction de la machine de l’utilisateur, des sites visités ou encore des extensions chargées. Les économies les plus importantes devraient être réalisées sur les machines à plusieurs cœurs… comme l’a annoncé Google.

Oui, un ingénieur de Google a expliqué que Chrome intégrera également dans une prochaine version cette amélioration. Pour rappel, Edge et Chrome partagent tous deux une base commune grâce au Project Chromium. Ainsi, les améliorations apportées sur cette base peuvent bénéficier à tous les navigateurs qui l’utilisent. Quand on sait qu'une dizaine d'onglets ouverts dans le navigateur de Google peuvent consommer jusqu'à 2 Go de mémoire vive, cette amélioration est clairement la bienvenue pour les utilisateurs qui disposent d'une configuration matérielle plus limitée !