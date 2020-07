10 ans pour MonWindows et 5 pour Windows 10 : bon anniversaire !

Dix ans déjà à vos côtés avec MonWindows !

Le 28 juillet 2010 très exactement, je lançais la toute première version de… MonSmartphone.net ! Eh oui, c’est sous ce nom que le site avait vu le jour, et j’y couvrais alors avec mon ami Gilles les toutes premières actualités sur Windows Phone, quelques mois avant son lancement. Le site a rapidement été renommé MonWindowsPhone.com et son succès grâce à l’adoption des Windows Phone en France m’avait permis d’embaucher Gaël. Certains d’entre vous se rappelleront sans aucun doute de son excellente plume, de sa bonne humeur et de ses nombreuses actualités !

La suite était un peu moins joyeuse avec l’abandon des Lumia et de Windows 10 Mobile par Microsoft. Cependant, MonWindows.com a pris le relai et je reste fidèle au poste pour partager, avec vous, ma passion pour Microsoft à travers des actualités, tutos sur Windows 10 ou encore des tests d’appareils Surface. 10 ans, cela passe vite, et je sais que certains d’entre nous me suivent depuis le début ou presque, alors merci à vous de nous lire au quotidien !



Windows 10 a (presque) cinq ans !

Un autre anniversaire, et pas des moindres, aura également lieu demain : celui de Windows 10. Eh oui, le « dernier » système d’exploitation de Microsoft fêtera ce 29 juillet ses cinq bougies. Est-ce que Microsoft prévoira-t-il une petite surprise pour l’occasion ? Je vous donne rendez-vous demain pour le savoir (ou pas). En attendant, je retourne siroter un petit cocktail à la piscine (eh oui, je suis en vacances cette semaine, alors j’en profite :D) !