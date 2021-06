Microsoft Edge 91 est dispo : gros gain de performances et nouveaux thèmes

Comme d’autres navigateurs, Microsoft Edge s’améliore au fil du temps. Après la version 90 riche en nouvelles fonctionnalités, la version 91 commence à être déployée par Microsoft. Cette mise à jour apporte également plusieurs nouveautés mais promet surtout de belles améliorations concernant ses performances.

Microsoft Edge s’est sacrément amélioré depuis son passage à Chromium, le moteur de rendu utilisé également par le navigateur Chrome. Cependant, Microsoft ne compte pas en rester là et souhaite que son navigateur soit le meilleur de tous afin de séduire bien plus d’utilisateurs. C’est pour cette raison que des mises à jour régulières sont déployées et apportent généralement bon nombre de nouveautés. C’est encore une fois le cas avec la version 91 disponible depuis peu pour le grand public. Alors, quoi de neuf avec cette mise à jour ?

Edge veut être le navigateur le plus performant de tous

Les performances du navigateur, notamment sur un ordinateur plus bas de gamme sont un argument de poids pour séduire de nouveaux utilisateurs qui, comme moi, veulent toujours tout plus vite. C’est pour cette raison que Microsoft a introduit deux grosses améliorations au niveau des performances avec la version 91 d’Edge :

Premièrement, Microsoft promet une ouverture de son navigateur bien plus rapide que la version précédente. Si cela est possible, c’est grâce à un nouveau système, désactivable dans les Paramètres du navigateur, qui permet de charger certains processus-clés d’Edge au lancement de Windows. Grâce à cette nouveauté, Edge serait jusqu’à 41% plus rapide à s’ouvrir .

. Deuxièmement, un système de mise en veille des onglets a été activé par défaut depuis cette mise à jour. D’après la firme, cela permet des économies liées à l’utilisation du CPU mais surtout de libérer jusqu’à 82% de mémoire vive. Si cela est possible, c’est notamment grâce à la désactivation des publicités qui tournaient en arrière-plan sur les onglets inactifs.

De nouveaux thèmes colorés arrivent

Si vous aimez personnaliser votre navigateur, vous pouvez désormais profiter de nouvelles couleurs de thème. Elles sont au nombre de dix et vous les trouverez en vous rendant dans les Paramètres / Apparence du navigateur.

D’autres nouveautés également au programme

La version 91 de Microsoft Edge intègre d’autres nouveautés que vous trouverez en détails sur le blog officiel. Parmi celles-ci, on peut notamment citer :