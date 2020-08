Comment désinstaller Microsoft Edge sur Windows 10 ?

Je ne suis pas le seul à le penser : Microsoft Edge est devenu un excellent navigateur. Microsoft l’a en effet totalement repensé puisqu’il est désormais basé sur Chromium, la même base Open Source qu’utilise notamment le très populaire Google Chrome. Depuis le début du déploiement de sa nouvelle version, Edge est désormais le second navigateur le plus utilisé au monde, volant la place à Firefox, mais restant toujours très loin derrière Google Chrome. Si Edge gagne en popularité, c’est probablement pour ses nombreux atouts mais également grâce au push de Microsoft auprès des utilisateurs de Windows, ce qui en dérange d’ailleurs certains.



Si vous êtes utilisateur de Windows 10, vous devriez, en principe, avoir reçu le nouveau navigateur de Microsoft au travers d’une mise à jour distribuée via Windows Update. Après installation, une petite icône permettant de le lancer rapidement est épinglée automatiquement à la barre des tâches de votre PC. De plus, Edge se lance automatiquement après son installation et ouvre une page vous expliquant tous ses avantages. Même si certains grincent des dents quant à son installation automatique, ce qui met en rogne le plus de personnes, c’est l’impossibilité de le désinstaller (de manière officielle).

Pourquoi ne peut-on pas désinstaller facilement le navigateur ?

En vous rendant dans les Paramètres de votre PC / Application, l’icône pour désinstaller Edge est tout simplement grisée. Ce n’est pas la peine d’essayer de passer par le Panneau de configuration puisque le bouton « Désinstaller » n’est tout simplement pas affiché quand l’on sélectionne le navigateur. Microsoft a même créé une page sur son site de support avec le titre accrocheur « Impossible de désinstaller Microsoft Edge » afin que vous tombiez en priorité sur leur article en recherchant un tutoriel sur Google ou Bing. La firme ne fournit bien entendu pas de solution pour vous permettre de parvenir à vos fins !

Si Microsoft ne souhaite pas que vous désinstalliez Edge, c’est pour éviter que certaines applications utilisant des composants du navigateur ne fonctionnent plus. En effet, en supprimant Edge, il pourrait être impossible d’utiliser certaines applications développées par le géant du logiciel ou téléchargées sur le Microsoft Store. Si Edge ne vous satisfait pas, je vous conseille tout simplement de l’ignorer et de définir un autre navigateur par défaut. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour éviter d'endommager les fichiers de votre système d'exploitation. Je vous renvoie vers ce tutoriel si vous ne savez pas comment faire.

Il existe tout de même un moyen… à vos risques et périls !

Si vous souhaitez impérativement désinstaller Microsoft Edge, il existe bien une manière d’y parvenir en passant par l’Invite de commande ou PowerShell. Cependant, je vous déconseille une nouvelle fois de le faire pour éviter des problèmes de compatibilité et pour éviter toute mauvaise manipulation. De plus, il est possible que le navigateur finisse tout de même par se réinstaller par la suite au travers d’une mise à jour de Windows Update. Si malgré mes avertissements, vous avez fait votre choix et souhaitez tout de même supprimer totalement le nouveau navigateur, je vous renvoie sur Lifehacker pour la suite !