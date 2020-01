Microsoft teste de la publicité dans WordPad (et c’est le drame)

Les utilisateurs de Windows 10 adooorent la publicité, c’est bien connu. Ils vont être encore une fois servis puisque certains d’entre eux ont découvert une publicité directement dans le logiciel WordPad… Ils crient au scandale !

WordPad, c’est un outil simple et pratique pour effectuer du traitement de texte sans avoir besoin d’installer (et de payer) la suite Office et son célèbre programme Word. Installé par défaut sur Windows 10, ce petit programme totalement gratuit n’avait plus reçu de mise à jour depuis plusieurs années. Sorti en 1995, sa dernière version remonte en effet à Windows 7 mais une mise à jour pourrait arriver très prochainement. Elle risque de ne pas être du goût de tout le monde…

La nouvelle version de WordPad que certains Insiders ont pu récupérer se dote d’une petite nouveauté que beaucoup risquent de considérer comme indésirable : de la pub ! En effet, Microsoft teste en ce moment une bannière publicitaire affichée directement dans le logiciel pour faire la promo de ses services en ligne. Voici un aperçu des différents messages affichés :

Comme l’indique un utilisateur sur Twitter, plusieurs messages publicitaires s’affichent entre la règle et la barre d’outils. Leur but ? Faire en sorte que vous délaissiez le bon vieux WordPad pour passer à Office Online. Après avoir cliqué sur le bouton « Open Office » ou « Open Word », vous serez redirigé vers le site Web de Microsoft afin de tester les applications Web (gratuitement cela dit).



Inutile de vous dire que ça jase encore pas mal sur Microsoft suite à cette mise à jour pourtant destinée uniquement aux Insiders. Je vous rassure : seule une minorité d’utilisateurs peut en « profiter » pour l’instant, et rien ne dit que Microsoft publiera cette nouveauté à destination de tous les utilisateurs de Windows 10. Cependant, parmi les réactions négatives, beaucoup voient d’un mauvais œil le fait de devoir « subir » de la publicité alors qu’ils ont acheté le système d’exploitation.

De mon côté : autant je trouvais les récentes publicités assez discrètes dans les applications de Microsoft, autant dans ce cas-ci, c’est beaucoup trop flagrant ! La première chose qui nous vient à l’esprit en découvrant cette bannière, c’est que Microsoft veut nous vendre encore plus d’abonnements à Office 365 ! Et vous, vous en pensez quoi ? :)