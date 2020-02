La mise à jour KB4535996 arrive pour Windows 10 avec de nombreux correctifs

Fondateur de MonWindows en 2010, j’en suis aujourd’hui le rédacteur en chef. J’ai découvert Microsoft en 1995 après avoir reçu mon premier PC, mais ma passion pour la firme a commencé à la sortie des Windows Phone. J’ai depuis lors basculé vers Android (avec Microsoft Launcher) à cause de l’abandon de Windows 10 Mobile, mais je n’en reste pas moins un fervent utilisateur de leurs produits : Surface Pro sous Windows 10 et Xbox One S, notamment.