Nouvelle mise à jour pour les Surface Laptop 3 et Surface Book 2

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour de type firmware pour deux de ses appareils. Sont concernés aujourd’hui : les Surface Laptop 3 (AMD) et Surface Book 2. Différents correctifs ont été apportés afin d’améliorer les performances et la stabilité des deux PC.

Surface Laptop 3 (AMD)

Le Surface Laptop 3 (uniquement avec processeur AMD Ryzen) reçoit une longue liste d’améliorations comme en témoigne le journal de modifications ci-dessous. En quelques lignes, vous profiterez après installation de la mise à jour d’améliorations diverses concernant les performances générales, graphiques et audio. De plus, un correctif permet de résoudre un conflit de connexion USB-C qui pouvait affecter le clavier.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Advanced Micro Devices, Inc. - Affichage - 26.20.12061.1000 Carte graphique AMD Radeon (TM) Vega 9 - Carte graphique / Carte graphique AMD Radeon (TM) Vega 11 - Cartes graphiques 26.20.12061.1000 Améliore les performances graphiques et la résolution d'affichage via des stations d'accueil tierces. Surface - Périphériques système - 6.94.139.0 Périphérique de service d'intégration de surface - Périphériques système 6.94.139.0 Améliore l'intégration entre les services système. Surface - Moniteur - 4.28.139.0 Panneau de surface - Moniteur 4.28.139.0 Améliore les performances du profil de couleur de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 14.102.139.0 Clavier Surface - Micrologiciel 14.102.139.0 Résout les conflits de connexion USB de type C qui peuvent affecter la fonctionnalité du clavier. Surface - Micrologiciel - 1.2547.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 1.2547.140.0 Améliore les performances du système et résout la vérification des bogues système associée. Realtek Semiconductor Corp. - Composant logiciel - 11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek - Composants logiciels 11.0.6000.92 Améliore les performances audio tout en diffusant du contenu. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.8936.1 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs son, vidéo et jeu 6.0.8936.1 Améliore les performances audio tout en diffusant du contenu. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.6 Extension Realtek High Definition Audio (SST) - aucune note du gestionnaire de périphériques 6.1.0.6 Améliore l'intégration entre les services système.

Surface Book 2

L’autre appareil concerné par une mise à jour n’est autre que le Surface Book 2, récemment remplacé par le Surface Book 3. Les améliorations concernent cette fois-ci principalement les performances audio.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Realtek Semiconductor Corp. - Composant logiciel - 11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek - Composants logiciels 11.0.6000.92 Améliore les performances audio tout en diffusant du contenu. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.8936.1 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs son, vidéo et jeu 6.0.8936.1 Améliore les performances audio et résout le bogue système associé. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.6 Extension Realtek High Definition Audio (SST) - aucune note du gestionnaire de périphériques 6.1.0.6 Améliore l'intégration entre les services système. Surface - Système - 6.94.139.0 Intégration de surface - Appareils système 6.94.139.0 Améliore l'intégration entre les services système.

Comment installer les mises à jour ?

Si vous possédez l’un de ces deux PC et souhaitez installer la mise à jour immédiatement, rendez-vous dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche des mises à jour. Si votre Surface embarque bien la version 1903 ou supérieure de Windows 10, la mise jour devrait s’installer automatiquement.