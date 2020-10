Microsoft Defender reste l’un des meilleurs antivirus pour Windows 10

Il y a des années, l’installation d’un logiciel antivirus tiers était l’une des premières choses à faire lorsque l’on configurait son nouveau PC. Aujourd’hui, cette action est devenue presque inutile pour la majorité des utilisateurs. Pourquoi ? Car Microsoft intègre sur Windows 10 une solution de protection totalement gratuite : Microsoft Defender. L’outil vient une nouvelle fois d’être primé parmi les meilleurs logiciels antivirus pour Windows.

Microsoft Defender, toujours au top !

Je vous posais déjà la question dans un précédent article : faut-il installer un logiciel antivirus tiers sur Windows 10 ? La réponse pour ma part est un grand NON puisque Microsoft Defender pour Windows fait très bien le job : protection contre les virus et menaces en temps réels, pare-feu, blocage du téléchargement de logiciels suspects, analyse des fichiers récurrente, excellentes performances, mises à jour des définitions régulières…

Selon un rapport publié par AV-Test, Microsoft Defender se classe une nouvelle fois parmi les meilleurs logiciels de protection pour Windows 10. Basée en Allemagne, cette organisation indépendante classe régulièrement les produits antivirus en se basant sur trois critères : les performances, la sécurité et la convivialité. Defender obtient la note maximale avec un score parfait de 6/6 pour chacun des critères. Je vous renvoie vers le rapport complet si vous désirez en apprendre un peu plus sur la méthodologie de test.

D’autres antivirus tiers valent également le détour mais certains ralentissent parfois le PC ou viennent nous enquiquiner avec de la publicité pour obtenir leur édition Premium ++ pour encore plus de sécurité. Cela étant, Defender n’est pas le seul antivirus à avoir obtenu la note maximale puisqu’à ses côtés, on retrouve également AhnLab V3 Internet Security, Avira Antivirus Pro, F-Secure SAFE, G Data Internet Security, Kaspersky Internet Security, Mc Affee Total Protection et Norton 360. Alors, quelle solution de protection avez-vous adopté sur votre PC ?