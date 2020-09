Surface Pro X et Surface Laptop 3 : de nouvelles mises à jour sont disponibles

Microsoft a publié ce week-end de nouvelles mises à jour de type firmware pour plusieurs de ses appareils. Si vous possédez le Surface Laptop 3 (Intel) ou la Surface Pro X, rendez-vous sur Windows Update pour les récupérer.

Microsoft poursuit le déploiement des mises à jour pour ses appareils Surface. Les Surface Laptop 3 et Surface Pro X reçoivent ainsi de nouveaux drivers qui offrent, pêle-mêle, une meilleure stabilité au système, des améliorations liées à la connexions sans fil (Bluetooth, WiFi), des corrections de bugs (luminosité automatique, répétition des frappes,…) et d’autres améliorations diverses. Pour récupérer ces mises à jour, rendez-vous dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche des mises à jour. Voici le changelog complet qui détaille toutes les améliorations de ces mises à jour.

Surface Laptop 3 avec processeur Intel

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 7.124.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 7.124.140.0 Résout les problèmes liés au réglage automatique de la luminosité à faible luminosité. Surface -Firmware - 14.310.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 14.310.139.0 Améliore la stabilité de l'appareil et la fiabilité de la batterie. Surface - Périphériques système - 6.94.139.0 Périphérique de service d'intégration de surface - Périphériques système 6.94.139.0 Améliore la fiabilité liée à l'expérience de l'application Surface. Surface - Micrologiciel - 14.102.139.0 Clavier Surface - Micrologiciel 14.102.139.0 Résout les problèmes de répétition des frappes.

Surface Pro X