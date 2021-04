Un employé de Microsoft tweet le nouveau design de Sun Valley par erreur !

C'est sur Twitter qu'un employé de Microsoft a partagé une capture d'écran des nouveautés de l'application Invite de commandes. Cependant, un détail a échappé à cet employé : le nouveau design des fenêtres arrondies ! Le tweet est n'est bien sûr, plus disponible actuellement.

Microsoft teste en interne un nouveau design général pour son système d'exploitation, Windows 10. Comme vous le savez, ces changements arriveront avec la mise à jour 21H2 au nom de code Sun Valley. Les Insiders ont déjà accès à des nouveautés de cette mise à jour, régulièrement via des Builds en canal Dev. Mais une des nouveautés, en test, attendue par les Insiders n'est autre que les bords arrondis dans toutes les fenêtres du système. Depuis quelque temps, déjà, on peut observer l'arrivée de ce nouveau design dans des applications et services de Microsoft, comme l'application Calculatrice ou le navigateur Microsoft Edge. Mais pour le moment, Windows 10 n'y a pas le droit.



Avec cette capture d'écran dévoilé par accident, on peut en déduire que le nouveau design est en test en interne. Jusque-là, nous n'avions eu qu'une capture d'écran accidentelle, elle aussi, dans l'application Conseil qui montrait une fonctionnalité de Paramètres Réseau Windows 10. Windows Latest avait réussi à l'enregistrer avant la suppression par Microsoft.

On peut également observer ce design aux bords arrondis, dans tout le système Windows 10 X. Microsoft veut donc visiblement aligner ses deux OS sur ce point. Avec ces deux fuites, le design aux bords arrondis devient plus que probable dans le futur d'autant plus que les angles arrondis semblent identiques sur les deux fuites. On peut donc penser que le design sera bientôt dévoilé et disponible en test aux Insiders. Peut-être au moment de la conférence BUILD pour les développeurs ou lors d'un événement à part destiné à la presse et aux consommateurs ?

Il plane encore des doutes : est-ce que ce nouveau design sera généralisé à toutes les fenêtres dans le système ? On peut penser en tout cas que les fenêtres système modernes de Windows 10 profiteront de ce design, mais quid des fenêtres système héritées de Windows 7, comme le panneau de configuration ? Plus encore : est-ce que ce design sera imposé aux développeurs, et aux applications issues du Microsoft Store ou seulement celles que Microsoft développera et voudra bien mettre à jour ? Dernière interrogation : est-ce que ce design sera automatiquement appliqué aux applications standard Win32 ou est-ce que les développeurs devront mettre à jour leurs logiciels pour s'adapter au nouveau design ? Microsoft ne devrait pas tarder à répondre à toutes ses questions, rapidement, on l'espère, pour permettre aux développeurs d'applications et logiciels d'adapter ou non leur travail avant la sortie officielle de la mise à jour.