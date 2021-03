KB5001649 : encore un correctif pour régler les problèmes d'impression !

Une nouvelle mise à jour baptisée KB5001649 (ou KB5001648) a été publiée en urgence pour Windows 10. Une nouvelle fois, elle corrige le bug d’impression qui ne semblait pas avoir été réparé avec la mise à jour KB5001567 disponible depuis ce début de semaine.

Microsoft a publié la semaine dernière le Patch Tuesday pour Windows 10, une mise à jour cumulative qui apporte des améliorations de sécurité et des améliorations mineures. Malheureusement, celle-ci a également introduit un bug de compatibilité avec certaines imprimantes. Pour le corriger, Microsoft avait publié KB5001567 pour Windows 10, une mise à jour facultative disponible depuis ce début de semaine. Cependant, des utilisateurs continuaient à rencontrer d’étranges problèmes d’impression. Parmi les problèmes soulevés, on peut notamment citer des textes ou des éléments graphiques qui n’apparaissaient pas sur le document imprimé.

Microsoft a donc publié un second correctif aujourd’hui pour résoudre ces problèmes d’impression. D’après les premiers retours, tout semble être rentré dans l’ordre et l’écran bleu APC_INDEX_MISMATCH ne semble plus être que de l’histoire ancienne. Pour télécharger cette mise à jour, il faudra vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton pour rechercher les mises à jour. Celle-ci apparaîtra sous le nom KB5001649 si vous utilisez la version 2004 ou 20H2 de Windows 10, et KB5001648 si votre PC embarque encore la version 1909. Vous devrez ensuite l’installer manuellement puisqu’il s’agit d’une mise à jour facultative.