KB5019959 : la mise à jour de novembre est disponible sur Windows 10

Si vous utilisez Windows 10 sur votre PC, une nouvelle mise à jour est disponible dès maintenant. Microsoft vient en effet de lancer la Patch Tuesday de novembre repris sous le nom KB5019959. Découvrons ici tous les changements. Si Windows 11 est le système d’exploitation installé sur votre PC, alors je vous renvoie dans cet autre article.

Comme pratiquement chaque mois, Microsoft lance le Patch Tuesday pour les versions encore prises en charge de Windows. Cette mise à jour cumulative apporte non seulement des améliorations de sécurité, mais également des correctifs et parfois quelques nouveautés. Ce mois de novembre ne fait pas exception et rassurez-vous si vous utilisez Windows 10, vous profiterez de ce type de mises à jour jusqu’à 2025 (au moins).

KB5019959 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le changelog officiel partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour. Pour information, elle intègre toutes les améliorations de la mise à jour KB5018482 distribuée sous forme optionnelle le mois dernier. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux changements apportés par le Patch Tuesday de novembre pour Windows 10 :

Il apporte diverses améliorations de sécurité aux fonctionnalités internes du système d'exploitation. Aucun problème supplémentaire n'a été documenté pour cette version.

Comment installer KB5019959 sur votre PC ?

Si vous souhaitez installer dès maintenant la mise à jour de novembre sur votre appareil, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Après avoir cliqué sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour, vous la verrez apparaitre sous le nom : 2022-11 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5019959). Après le redémarrage de votre PC, les différents correctifs et améliorations seront directement appliqués.