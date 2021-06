KB5003698 : une nouvelle mise à jour est disponible pour Windows 10

Même si Windows 11 monopolise l’actualité en ce moment, ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier Windows 10 ! Microsoft vient en effet de déployer une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10 qui résout différents problèmes. Elle se nomme KB5003698 et est disponible dès maintenant pour d'anciennes versions.

Si vous utilisez encore la version 1909 ou inférieure de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour KB5003698. Celle-ci est optionnelle, ce qui implique que vous devrez vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour pour la voir apparaître. Même si KB5003698 est pour l’instant réservé aux versions plus anciennes de Windows 10, elle devrait également débarquer dans les jours qui viennent sur les dernières versions à savoir 2004, 20H2 et 21H1. Voici les points clés du changelog de cette mise à jour :

Met à jour un problème qui empêche certaines applications de lecteur d'écran de s'exécuter.

Met à jour un problème qui provoque une perte de son lorsque vous connectez un deuxième moniteur externe.

Met à jour un problème pouvant entraîner l'échec d'un VPN. Le message d'erreur est "Il n'y a plus de fichiers".

Met à jour un problème qui provoque un texte flou sur le bouton Actualités et intérêts de la barre des tâches Windows pour certaines résolutions d'écran.

Met à jour un problème avec les graphiques de la zone de recherche dans la barre des tâches Windows qui se produit si vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches et désactivez Actualités et centres d'intérêt. Ce problème graphique est particulièrement visible lors de l'utilisation du mode sombre.

Comme vous pouvez le voir sur la page dédiée à cette mise à jour sur le site de Microsoft, les améliorations sont assez nombreuses et ce correctif pour Windows 10 semble donc résoudre de nombreux problèmes. N’hésitez pas à nous faire un retour si vous l’installez, mais comme je vous l’ai dit, elle est pour l’instant réservée à d’anciennes versions du système d’exploitation et je sais qu'en tant que lecteur de MonWindows, vous êtes nombreux à être à jour !