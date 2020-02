Vos fichiers ont-ils disparu avec la mise à jour KB4532693 de Windows 10 ?

Dans un précédent article, je vous parlais de bugs dans la mise à jour KB4532693 de Windows 10 distribuée lors du Patch Tuesday. Elle semble présenter d’autres problèmes, pouvant conduire à la disparition de fichiers utilisateurs…

Microsoft a libéré mardi dernier deux mises à jour de Windows 10 qui apportaient des améliorations de sécurité et des corrections de bugs. Malheureusement, elle semble en provoquer d’autres au vu des retours négatifs publiés sur les forums comme Reddit ou Microsoft Answers. KB4524244 provoquait notamment un bug de réinitialisation du PC, alors que KB4532693 pouvait causer la disparition de certaines icônes dans le Menu Démarrer ou sur le bureau.

Cette dernière mise à jour pourrait également provoquer un autre bug bien plus gênant, et qui rappelle celui d’une mise à jour de Windows 10 en 2018 : la disparition des documents personnels. Certains utilisateurs signalent en effet que leur profil utilisateur et leurs fichiers personnels sont totalement manquants après installation de la mise à jour.

Comment retrouver ses fichiers ?

Si vous êtes impacté, voici une manipulation qui devrait fonctionner dans la majorité des cas :

Rendez-vous dans le dossier C:\Utilisateurs et parcourez les dossiers qui se terminent par .back ou .ooo pour voir si vos fichiers personnels s’y trouvent

Sauvegardez toutes les données de ce dossier sur un périphérique externe

Redémarrez plusieurs fois Windows 10 afin de voir si votre profil est restauré, et si ce n’est pas le cas, désinstallez la mise à jour KB4532693 si ce n’est pas encore fait

Si vos données ne sont pas restaurées automatiquement, copiez-collez les fichiers personnels précédemment sauvegardé dans votre dossier Utilisateur principal et redémarrez votre machine

Si malgré tout, la manipulation ne vous permet pas de retrouver votre profil utilisateur à l’état d’origine. La seule solution est d’utiliser une sauvegarde de Windows 10 afin de pouvoir récupérer vos fichiers. Je vous renvoie vers cette discussion pour en apprendre davantage à ce sujet.

Je tiens quand même à préciser que le nombre d’utilisateurs concerné par ce problème est faible, même s’il est clair que cette situation est très embarrassante pour eux. Pour l’instant, la cause de ce bug n’est pas connue, et Microsoft n’a pour l’instant effectué aucune déclaration à ce sujet. Pour ma part, je n’ai rencontré aucun souci de ce type. Et vous ?