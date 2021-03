KB5000850 : une nouvelle mise à jour facultative est dispo sur Windows 10

Décidément, les mises à jour facultatives de Windows 10 s’enchainent ce mois-ci. Depuis la publication du Patch Tuesday le 9 mars dernier, la firme a déjà publié deux mises à jour facultatives, le 15 et le 18, visant principalement à corriger un bug d’impression pouvant conduire à un écran bleu. Aujourd’hui, place à une autre mise à jour facultative. Alors, qu’apporte-t-elle ?

Microsoft vient donc de publier la mise à jour KB5000850. Elle est uniquement disponible sur les PC qui exécutent encore la version 1909 de Windows 10. Pour rappel, il s’agit d’une ancienne version du système d’exploitation de Microsoft qui ne sera bientôt plus prise en charge. Plutôt que d’installer cette nouvelle mise à jour, je vous conseille donc plutôt de mettre à jour votre PC vers la dernière version de Windows 10, à savoir la version 20H2. Il suffit pour cela de vous rendre dans les Paramètres / Mises à jour et fonctionnalités et cliquer sur le bouton de recherche. Vous verrez ensuite apparaître en-dessous la possibilité d’installer la dernière version de Windows 10.

KB5000850 : une mise à jour mineure

Si vous souhaitez néanmoins installer KB5000850, voici ce qu’a indiqué Microsoft dans le changelog de cette mise à jour :

Met à jour un problème de zoom qui se produit lors de l'utilisation du mode Microsoft Edge IE sur des appareils qui utilisent plusieurs moniteurs haute résolution.

Met à jour un problème avec l'entrée japonaise qui se produit après le changement de focus entre les zones dans Microsoft Edge Legacy.

Met à jour un problème qui n'affiche rien ou affiche indéfiniment « Filtres de calcul » lorsque vous filtrez les résultats de recherche de l'Explorateur de fichiers.

Cette mise à jour apporte également d’autres améliorations que vous pouvez retrouver ici . Etant donné qu’il s’agit d’une mise à jour facultative, elle ne sera pas automatiquement installée sur votre PC. Vous devrez, comme indiqué plus haut, vous rendre dans les Paramètres de votre PC et rechercher les nouvelles mises à jour. Celle-ci apparaîtra ensuite en tant que « mise à jour facultative ».