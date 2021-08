KB5004296 : une nouvelle mise à jour débarque pour Windows 10

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour optionnelle pour Windows 10. Disponible pour les versions 21H1, 20H2 et 2004, elle apporte plusieurs correctifs, notamment pour résoudre des problèmes pouvant causer une chute de FPS dans les jeux.

Finies les chutes de FPS dans les jeux !?

Si vous rencontrez des ralentissements dans les jeux vidéo depuis peu, il est possible que cela soit causé par un bug de Windows 10. Avec la mise à jour KB5004296, tout pourrait rentrer dans l’ordre puisque cette mise à jour fraîchement disponible résout des problèmes de performances qui pouvaient affecter les jeux vidéo. Cette nouvelle mise à jour résout également d’autres soucis comme l’a expliqué Microsoft dans son changelog :

Met à jour un problème qui empêche les services de jeux d'ouvrir certains jeux pour les utilisateurs de bureau.

Met à jour un problème qui vous empêche de saisir du texte à l'aide de l'éditeur de méthode d'entrée (IME). Cela peut se produire, par exemple, après le démarrage si vous avez défini les options d'alimentation pour éteindre un ordinateur portable en fermant son couvercle.

Met à jour un problème qui joue le son pour sélectionner quelque chose dans un jeu lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement d'un contrôleur de jeu.

Met à jour un problème qui empêche les plans d'alimentation et le mode de jeu de fonctionner comme prévu. Cela se traduit par des fréquences d'images plus faibles et des performances réduites pendant le jeu.

Met à jour un problème qui ne parvient pas à détecter que vous êtes connecté à Internet après vous être connecté à un réseau privé virtuel (VPN).

Met à jour un problème qui provoque l'arrêt de l'impression ou imprime la mauvaise sortie. Ce problème se produit lorsque vous imprimez à l'aide d'une connexion USB après la mise à jour vers Windows 10, version 2004 ou ultérieure.

Une mise à jour à installer manuellement

KB5004296 est une mise à jour de type « out of band », ce qui veut dire qu’elle ne se téléchargera pas automatiquement sur votre PC. Pour l’installer dès aujourd’hui, assurez-vous que votre PC utilise bien l’une des trois dernières versions supportées de Windows 10. Rendez-vous ensuite dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité, et cliquez sur le bouton de recherche des mises à jour pour la récupérer. Après quelques instants, KB5004296 vous sera proposée en tant que mise à jour optionnelle. Il vous suffira ensuite de l’installer. Si vous ne rencontrez pas les soucis mentionnés plus haut, rien ne presse puisque ces correctifs seront intégrés au « Patch Tuesday » qui sera distribué la semaine prochaine.