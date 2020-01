KB4534321 : nouvelle mise jour facultative pour Windows 10 (version 1809)

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour optionnelle de Windows 10. Elle s’adresse uniquement aux versions 1809 et inférieures. Si votre PC dispose déjà de l’une des deux dernières mises à jour de fonctionnalité (1903 ou 1909), vous ne la recevrez donc pas.

Si vous utilisez une ancienne version de Windows 10 (version 1809 ou inférieure), Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de type Delta. Elle n’inclut aucun correctif de sécurité, ce qui fait qu’elle est proposée de manière optionnelle. Pour la récupérer, il faudra donc presser le bouton de recherche de mise à jour dans Paramètres / Mises à jour et sécurité / Windows Update, et cliquer manuellement sur la mise à jour pour l’installer. Vous la trouverez sous le nom « KB4534321 » si vous utilisez la version 1809 de Windows 10.

Si je prends la peine de vous en parler dans un article, c’est parce qu’elle intègre une liste importante de correctifs et d’améliorations mineures. Ceux-ci touchent autant Microsoft Edge, Windows Mixed Reality, le clavier tactile, les vignettes du Menu Démarrer ainsi que l’« Out of the Box Expérience » qui pouvait entraîner des soucis lors de la configuration d’un appareil.

Voici le changelog détaillé, publié par Microsoft :

Met à jour un problème avec Windows Mixed Reality qui se produit après la mise à niveau vers une nouvelle version de Microsoft Edge.

Met à jour un problème qui fait qu'un périphérique entre à plusieurs reprises dans la boucle de redémarrage Windows Out Of Box Experience (OOBE) dans certaines situations.

Met à jour un problème entraînant la fermeture du clavier tactile lorsque vous sélectionnez une touche.

Met à jour un problème qui, dans certains cas, empêche les utilisateurs de réduire la taille d'une fenêtre.

Met à jour un problème qui modifie l'ordre personnalisé des vignettes dans le menu Démarrer même si la disposition est verrouillée ou partiellement verrouillée.

Met à jour un problème entraînant la fermeture inattendue de la page Paramètres.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher la synchronisation des paramètres d'un utilisateur sur plusieurs appareils.

Résout un problème avec Windows Mixed Reality qui se produit après la mise à niveau vers une nouvelle version de Microsoft Edge.

Résout un problème avec les notifications de téléchargement qui ont plusieurs onglets et de courtes redirections.

Résolution d'un problème selon lequel l'indexeur de recherche Microsoft Windows (searchindexer.exe) ajoute ou répare les listes de contrôle d'accès (ACL) requises sans rechercher les ACL.

Résolution d'un problème selon lequel un périphérique entre à plusieurs reprises dans la boucle de redémarrage Windows Out Of Box Experience (OOBE) dans certaines situations.

Résolution d'un problème de synchronisation des paramètres sur la page Comptes lorsque la stratégie de groupe «Continuer l'expérience sur cet appareil» est désactivée.

Résolution d'un problème qui empêche la signature de plusieurs pilotes de logiciel d'affichage indirect avec plusieurs certificats.

Résolution d'un problème de fuite de mémoire dans ctfmon.exe qui se produit lorsque vous mettez à jour une application qui possède un champ modifiable.

Résolution d'un problème qui, dans certains cas, empêche la barre vocale d'apparaître lorsque l'utilisateur se connecte à une nouvelle session. Cela se produit même si la barre de langue est correctement configurée.

Résout un problème qui provoque la fermeture du clavier tactile lorsqu'une touche est sélectionnée.

Résolution d'un problème qui, dans certains cas, empêche les utilisateurs de réduire la taille d'une fenêtre.

Résout un problème où l'ordre personnalisé des tuiles dans le menu Démarrer change même si la disposition est verrouillée ou partiellement verrouillée.

Résout un problème avec des autorisations incorrectes sur les clés de registre de classe d'un utilisateur qui pourraient empêcher les utilisateurs avec des profils utilisateur locaux ou itinérants d'ouvrir des fichiers, des liens et des applications.

Résolution d'un problème entraînant la fermeture inattendue de la page Paramètres, ce qui empêche les applications par défaut de se configurer correctement.

Résolution d'un problème entraînant la fermeture inattendue de la recherche Windows lorsqu'une stratégie de groupe applique des sous-groupes à la disposition du menu Démarrer.

Résout un problème avec la stratégie de déverrouillage à plusieurs niveaux de Windows Hello Business où l'option par défaut pour se connecter aux appareils Windows 10 n'apparaît pas.

Résolution d'un problème selon lequel un travail de session PowerShell distant ne peut pas signaler que la session sur l'ordinateur cible s'est terminée.

Résout un problème avec une fuite de poignée dans la fonction EnableTraceEx2 ().

Résolution d'un problème qui empêche Internet Explorer de s'ouvrir lorsque Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) est utilisé pour parcourir de nombreux favoris.

Améliore la fiabilité de UE-V AppMonitor.

Résolution d'un problème selon lequel les paramètres d'un utilisateur peuvent ne pas être synchronisés sur tous les appareils.

Résolution d'un problème selon lequel le processus LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) cesse de fonctionner lorsque vous vous connectez avec un nom principal d'utilisateur mis à jour (UPN) ( par exemple, en changeant UserN@contoso.com en User.Name @ contoso.com ). Le code d'erreur est: "0xc000000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)".

Résolution d'un problème avec les fichiers programme non signés qui ne s'exécutent pas lorsque le contrôle d'application Windows Defender est en mode de révision, mais autorise l'exécution d'images non signées.

Résout un problème pouvant entraîner l'affichage de la console de gestion d'impression des erreurs de script lorsque vous activez l'option Affichage avancé.

Résout un problème avec le réseau privé virtuel toujours actif (VPN), où les règles de la table de stratégie de résolution de noms (NRPT) ne peuvent pas être supprimées après la déconnexion.

Résout un problème avec les règles de pare-feu AppContainer qui fuient lorsque les utilisateurs invités se connectent et se déconnectent, ou les utilisateurs avec un profil utilisateur Windows Server obligatoire.

Résolution d'un problème empêchant certains systèmes de répondre lors de l'utilisation de périphériques de stockage MultiMediaCard (eMMC) intégrés.

Résolution d'un problème avec ntdsutil.exe qui vous empêche de déplacer des fichiers de base de données Active Directory. L'erreur se lit comme suit: "Le déplacement du fichier a échoué avec la source et la cible avec l'erreur 5 (l'accès est refusé.)".

Résout un problème où netdom.exe ne peut pas identifier correctement les relations d'approbation si la délégation sans restriction est explicitement activée en ajoutant le masque de bits 0x800 à l'objet d'approbation. Le paramètre de masque de bits est requis en raison des modifications de sécurité dans le comportement par défaut des délégations sans restriction dans les mises à jour Windows publiées le 8 juillet 2019 ou après. Pour plus d'informations, consultez KB4490425 et 6.1.6.7.9 trustAttributes.

Résolution d'un problème dans lequel un nombre incorrect d'octets est utilisé pour effectuer des sauvegardes sur plusieurs partitions; cela entraîne l'échec des sauvegardes même lorsqu'il y a suffisamment d'espace.

Résout un problème avec l'état de compatibilité de l'écosystème Windows pour garantir la compatibilité des applications et des appareils pour toutes les mises à jour Windows.

Résolution d'un problème avec la phase Windows Out of Box Experience (OOBE) de configuration d'un nouveau périphérique. Si vous utilisez l'éditeur de méthode d'entrée (IME) pour le chinois, le japonais ou le coréen, vous ne pourrez peut-être pas créer un compte d'utilisateur local.

Résolution d'un problème selon lequel un fichier journal est corrompu lorsqu'un volume de stockage est plein et que les données sont toujours écrites dans la base de données ESENT (Extensible Storage Engine Technology).

Résolution d'un problème pouvant entraîner une fuite de mémoire du pilote de diffusion en continu de la virtualisation d'application (App-V) (appvstr.sys) lorsque vous activez le mode SCS (Shared Content Store).

Améliore les performances de clonage de bloc pour le système de fichiers résilient (ReFS) dans les scénarios impliquant un grand nombre d'opérations sur les fichiers clonés ReFS.

Résolution d'un problème dans lequel la refactorisation de code perturbe l'optimisation de l'écriture des métadonnées, augmentant les descripteurs d'intégrité du volume logique (LVID).

Résolution d'un problème lié à la file d'attente de demandes d'E / S.

Résolution d'un problème empêchant un périphérique de fonctionner correctement lorsqu'il présente des interruptions du contrôleur d'interruption programmable avancé (APIC) d'E / S.

Je m’étonne que Microsoft n’ait pas attendu le Patch Tuesday qui arrive dans une quinzaine de jours pour y inclure ces correctifs. Quoiqu’il en soit, je vous invite à télécharger dès à présent cette mise à jour si vous rencontriez des problèmes avec votre PC. Si ce n’est pas le cas, rien ne presse :)