KB5025221 : la mise à jour d'avril 2023 est disponible pour Windows 10

Windows 11 n’est pas le seul système à recevoir une nouvelle mise à jour aujourd’hui puisque les utilisateurs de Windows 10 sont également servis ! Microsoft a, en effet, publié le Patch Tuesday pour Windows 10 sous le nom KB5025221. Vous pouvez le récupérer dès maintenant.

Si vous utilisez encore Windows 10 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC pour télécharger une nouvelle mise à jour. Microsoft a libéré KB5025221 qui apporte, comme chaque second mardi du mois, son lot d’améliorations mineures et de correctifs de sécurité. Je vous invite à l’installer dès maintenant pour rester à jour et profiter d’un système plus sécurisé. Il faut disposer de la version 21H2 ou supérieure pour pouvoir la télécharger.

KB5025221 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications partagé par Microsoft concernant la mise à jour KB5025221 pour Windows 10. Notez qu’elle contient également les nouveautés de la mise à jour KB5023773 publiée le mois dernier :

Nouveau! Cette mise à jour implémente la nouvelle solution de mot de passe de l'administrateur local Windows (LAPS) en tant que fonctionnalité de la boîte de réception Windows. Pour plus d'informations, consultez À la demande générale : Windows LAPS disponible dès maintenant !

Cette mise à jour concerne la République arabe d'Égypte. La mise à jour prend en charge l'ordre de changement d'heure d'été du gouvernement pour 2023.

Cette mise à jour résout un problème de compatibilité. Le problème se produit en raison d'une utilisation non prise en charge du registre.

Cette mise à jour résout un problème connu qui affecte les profils d'appareils kiosque. Si vous avez activé la connexion automatique, cela peut ne pas fonctionner. Une fois que le pilote automatique a terminé le provisionnement, ces appareils restent sur l'écran des informations d'identification. Ce problème se produit après l'installation des mises à jour datées du 10 janvier 2023 et des versions ultérieures.

Comment installer KB5025221 sur votre PC ?

Pour installer la mise à jour sur votre PC, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Après quelques instants, elle apparaîtra sous le nom : 2023-04 - Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5025221). Un redémarrage de votre machine sera nécessaire pour pouvoir installer cette mise à jour.