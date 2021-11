KB5007253 : une nouvelle mise à jour est disponible pour Windows 10

Microsoft a commencé le déploiement de la mise à jour KB5007253 pour les PC sous Windows 10. Il s’agit d’une mise à jour cumulative qui corrige de nombreux problèmes non liés à la sécurité.

En test depuis bientôt une semaine, la mise à jour KB5007253 débarque maintenant pour tous les utilisateurs de Windows 10 ayant installé la version 2004, 21H1 ou 21H2. Elle est facultative, ce qui implique que vous devrez la rechercher manuellement pour pouvoir l’installer. Elle corrige de nombreux bugs dont l’impossibilité de lancer certains logiciels MSI récemment mis à jour ou réparés. Voici le journal des modifications publié par Microsoft au sujet de cette mise à jour.

Met à jour un problème qui provoque l'affichage incorrect de certaines polices variables.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher la version 32 bits de Microsoft Excel de fonctionner sur certains appareils lorsque vous exportez au format PDF.

Met à jour un problème qui affiche des lettres ou des caractères sous le mauvais angle lorsque vous utilisez la police Meiryo UI et d'autres polices verticales. Ces polices sont fréquemment utilisées au Japon, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie.

Met à jour un problème qui empêche Internet Explorer de fonctionner lors de l'utilisation de l'éditeur de méthode d'entrée (IME) pour insérer des éléments.

Met à jour un problème qui provoque la fermeture inattendue de la page Paramètres après la désinstallation d'une police.

Met à jour un problème qui affecte votre capacité à renommer un fichier à l'aide de l'affichage des dossiers dans l'Explorateur de fichiers lorsque vous utilisez le nouvel IME japonais.

Met à jour un problème qui désactive les fonctionnalités de capture d'écran et d'enregistrement sur la barre de jeu Windows après une panne de service.

Met à jour un problème qui empêche les applications que vous utilisez souvent d'apparaître dans le menu Démarrer comme elles le devraient.

Met à jour un problème qui empêche Internet Explorer de fonctionner.

Comment installer cette mise à jour ?

Pour installer KB5007253 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC (Windows + i) > Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour rechercher des mises à jour. Celle-ci devrait vous être proposée immédiatement si votre version de Windows 10 est bien prise en charge. Après quelques minutes d’installation et un redémarrage de votre PC, vous profiterez de ses améliorations.